«Могли и больше забить»: Михаил Боярский высказался о Дзюбе и Семаке после победы «Зенита» над «Локомотивом»

Михаил Боярский - главный фанат "Зенита"

В домашнем матче с "Локомотивом" болельщики "Зенита" ждали от любимой команды чего угодно - досрочного чемпионства, победы, но, пожалуй, мало, кто представлял ту феерию, которая случилась на поле. Сине-бело-голубые разгромили московский клуб со счетом 6:1 и оформили себе титул чемпионов России. Сердар Азмун сделал хет-трик, Артем Дзюба дважды заколотил мяч в ворота противника, ну, а вишенкой на торте стал гол Малкома. За игрой следил и старейший болельщик "Зенита", главный Д'Артаньян страны Михаил Боярский. После оглушительной победы любимой команды, артист поделился с "КП-Петербург" своими эмоциями и рассуждениями о том, в чем же секрет успеха "Зенита".

- Михаил Сергеевич, поздравляем вас с победой!

- Мне не хватает слов восторженных по этому поводу, - признался КП-Петербург Боярский. - Придирок никаких быть не может. Счет говорит сам себя. Мне очень понравился плакат, который был вывешен на стадионе про Пасху и то, что Бог любит троицу (намек на третье чемпионство в РПЛ, - прим.ред.).

Михаил Боярский пристально следит за каждым матчем "Зенита" Фото: Александр ГЛУЗ

- Кто, по-вашему, герой сегодняшнего матча?

- О, я думаю, что команда. В данному случае я совершенно в восторге от каждого из игроков, не могу выделить одного. И Круговой, и Мостовой, и Дзюба, и Азмун. Все были хороши. Команда показала себя как никогда отчаянной. Не берегли себя. Истратили все силы и еще в запасе есть на два матча. Они совершенно не устают. Нисколько не измотанные. И так получилось, что, в общем, им не так много понадобилось стараний и усилий. После 5 голов можно было не играть. Но они до конца, как мотор включили. Energizer работал на всю катушку. Поэтому я даже не знаю, какие замечания можно сделать. Тренер делал удачные замены. Слава богу, почти без травм обошлось и без скандалов, которые могли бы возникнуть в конце матча. Конечно, настроение у "Локомотива" аховое, они просто разбитые. Это вот победа, такая, знаете, на разгром. И это еще раз доказало, что лучше "Зенита" команды у нас в стране на сегодняшний день нет.

- У "Локомотива" настроение аховое, а у вас?

- Мне очень сложно, я не привык, что стадион настолько огромен, мои эмоции теряются среди общих. Когда был "Петровский", можно было докричаться. Слышно было и тебя, и игроков, и болельщиков. А здесь нет. Только все вместе, индивидуальность пропадает.

"Зенит" устроил настоящую феерию Фото: "Зенит"

- Что бы вы хотели сказать Сергею Семаку?

- Во-первых, что мы им гордимся. Во-вторых, что он очень мужественно переживал все уколы в его адрес и не поддавался на провокации, делал свое дело. Это называется мастер, он мастер своего дела. И тут не поспоришь никак. Три раза подряд стать чемпионами - это не каждому тренеру удавалось. В "Зените" это удалось только ему. Это упрямый факт.

- У Дзюбы тоже был непростой год. Что ему хотели бы передать?

- Что мы никогда не оставим нашу команду и будем болеть пока есть у нас силы. Будем каждый раз поддерживать и его, и команду. Хотел бы передать ему, чтобы в семье у него был такой же праздник, как и на футбольном поле.

Михаил Боярский счастлив выигрышу "Зенита" Фото: Олег ЗОЛОТО

- Третий год подряд - чемпионы. В чем секрет успеха?

- Я думаю, что тут много факторов. Это и стадион, который соответствуют настроению команды. Таких мало. Во-вторых, конечно, поддержка болельщиков. И, конечно, команда, которая существует вокруг Семака, это и Тимощук. Это замечательные мастера, которые тренируют команду, которые настраивают ее на победу. И это очень важно. И, как говорит президент, мы своих не бросаем, несмотря на все нападки, которые были и на Семака, и на Дзюбу, и на других игроков.

- Счет 6:1 - это разгром?

- Абсолютный разгром. Могли бы, конечно, и больше. Но достаточно вполне. Надо противника щадить иногда. Можно было и 8 сделать, и так далее. Но этого достаточно вполне. По крайнее мере, это очень убедительно. Никто не сможет сказать, что на дурачка забили один гол. Нет. Теперь "Зенит" может сказать так: "Вы забиваете сколько можете, а мы - сколько хотим".

Дзюба открыл счет в матче и оформил дубль Фото: "Зенит"

- Четвертый год "Зенит" получится стать чемпионами?

- Получится, до столетия клуба так будет каждый год.

- Как вы будете праздновать?

- Я, собственно говоря, никак не буду праздновать. Никаких излияний алкогольных делать не буду. Просто буду звонить друзьям. И делиться впечатлениями. Позвоню обязательно Толе Тимощуку, попрошу, чтобы он поздравил всю команду. И его лично поздравлю. Мы с ним давно дружим, я горжусь нашими теплыми взаимоотношениями. Мы с ним были вместе на "Зенит"-"Барселона", они был с хорошим настроением. И Дзюба был на баскетбольной встрече. И они уже тогда сказали, что сделают все возможное, чтобы победить. И сделали. И спасибо им, низкий поклон.

"Зенит" разгромил "Локомотив" Фото: "Зенит"

- Мы уже чемпионы, но игры еще остались. Что хотели бы пожелать команде?

- Я хотел бы сказать, чтобы молодежь, которая будет приходить, училась самому лучшему у ветеранов. И чтобы ветераны, как можно аккуратнее обращались с молодежью, которая будущее нашего города. И к тому есть все основания. Семак сможет найти в команду тех людей, которые будут украшать наш петербургский футбол.

- На ваш взгляд, кто лучший игрок сезона?

- Назвать одного не могу, но Сердар Азмун и Дзюба - это связка сделала погоду в команде. Я бы не стал кого-то одного выделять, они достойны друг друга и не жадничают. Всегда поддерживают друг друга и отдают мяч тогда, когда он выгоднее у одного или другого. И пенальти бьет тот, кто на сегодняшний день более уверен в себе. Это замечательно. Поздравляю вас еще раз!

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