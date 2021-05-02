Последствия шоу дронов и победы Зенита: Из-за столпотворения в центре Петербурга тысячи человек не могут попасть в метро

Многотысячная толпа собралась в центре Петербурга. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Настоящий коллапс возник в центре Петербурга поздним вечером 2 мая. В неурочный час у станции метро «Адмиралтейская» собрались тысячи человек. Все улицы поблизости оказались забиты людскими пробками, в которых стояли зрители шоу дронов, их было большинство и фанаты «Зенита», отмечавшие чемпионство любимой команды. А также один корреспондент «Комсомолки».

- Тут полный кошмар. Тысячи человек. Стоим на месте уже минут 20. Толпа не движется. Коллапс. Семьи с детьми начинают пускать на «Адмиралтейскую» через двери выхода, чтобы хоть как-то «разрулить» ситуацию, передает корреспондент «КП-Петербург». - Пока стоял, пообщался с народом. Большинство пришло на шоу дронов. Болельщиков явное меньшинство.

Идти до "Невского проспекта" решили немногие. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Судя по фото, ситуация сложилась аховая: «Адмиралтейская» оказалась явно не рассчитана на такой поток народа, а пойти по Невскому проспекту до других станций решили немногие. Тем, кто уже оказался зажат в толпе, осталось лишь ждать, когда человеческая прока рассосется сама собой.

Людей оказалось больше, чем могла принять "Адмиралтейская". Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Напомним, что шоу дронов было в программе открытия туристического сезона в Петербурге. И сегодня же «Зенит» играл решающий матч с «Локомотивом». Сине-бело-голубые победили, завоевали чемпионство и добавили веселья на улицы ночного города.