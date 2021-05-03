Дзюба подтвердил слухи о беременности жены

Дзюба показал видео с беременной женой / Фото: Инстаграм Артем Дзюба

Футболист "Зенита" Артем Дзюба подтвердил слухи о скором пополнении в его семье. В воскресенье, 2 мая 2021 года, бомбардир опубликовал в своем Instagram видео с вручения золотых медалей чемпионата России на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. На кадрах рядом с ним радуется супруга Кристина. Жена футболиста уже совсем не скрывает большой живот. Судя по его размерам - вот-вот у пары появится третий малыш.

Слухи о предстоящем пополнении в семье футболиста появились в конце апреля, когда Дзюба опубликовал фотографию со своими друзьями и женой после похода в театр. Тогда поклонники и заметили, что у его красавицы-жены виден животик.

Судя по размеру живота Кристины, ей уже скоро рожать Фото: принтскрин видео.

- Как классно! У вас в семье прибавление? Кристина красотка!

- Не одной мне кажется, или у Артема скоро пополнение в семействе? Надеюсь, сбудется его давняя мечта, дочь...

Однако сам Артем и его жена пока что никак не комментируют ситуацию. Судя по видео, совсем скоро Кристине предстоит рожать.

Добавим, что супруга знаменитого футболиста достаточно скрытая - она не ведет странички в социальных сетях, не дает интервью. Пара воспитывает двух сыновей, с которыми Артем часто играет в футбол, Lego или в супергероев.

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