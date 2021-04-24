«Вас с Кристиной можно поздравить?»: Фанаты Дзюбы подозревают, что его жена беременна третьим ребенком

Фанаты Артема Дзюбы разглядели животик у его супруги Кристины. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Фанаты Дзюбы заподозрили, что его жена Кристина беременна третьим ребенком. Не будем строить конспирологические теории – взгляните сами на фотографию, которую Артем опубликовал в своем Instagram. Капитан сборной России по футболу сходил вместе с друзьями на спектакль «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета, а потом сделал общий снимок на память с известным актером Сергеем Мигицко. Поклонникам Дзюбы показалось, что у его красавицы-жены выставляется животик.

Приглядитесь сами. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

В комментариях все, естественно, интересовались не впечатлениями от постановки по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова, а тем, действительно ли Кристина в положении. Кто-то не стеснялся заранее поздравлять семейную пару.

- Как классно! У вас в семье прибавление? Кристина красотка!

- Не одной мне кажется, или у Артема скоро пополнение в семействе? Надеюсь, сбудется его давняя мечта, дочь...

- Браво, Артем, рада за вас!

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Напомним, что жена Артема Дзюбы достаточно скрытная для второй половинки знаменитости – у Кристины нет страничек в соцсетях, она разве что изредка появляется на фотографиях у подруг. Кроме того женщина не дает интервью. Сам Дзюба в соцсетях нечасто «светит» супругу, в отличие от задорных сыновей, с которыми он часто играет в футбол, Lego или в супергероев. Если Кристина действительно беременна, то можно предположить, что она простила мужа за интимный скандал.

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