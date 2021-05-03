Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула, оценил Дзюбу в костюме супергероя

Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула, оценил Дзюбу в образе супергероя / Фото: ФК "Зенит"

Американский актер Райан Рейнольдс, сыгравший супергероя Дэдпула в одноименном фильме, оценил поступок футболиста "Зенита" Артема Дзюбы, который вышел на вручение золотых медалей чемпионата России в костюме персонажа кино. В воскресенье, 2 мая 2021 года, в Twitter разлетелась фотография с бомбардиром в красно-черном костюме, которую "лайкнул" актер.

Артист поставил "лайк" фотографии с Дзюбой / Фото: Twitter

Сам Дзюба объяснил свое появление в образе супергероя тем, что главное свойство Дэдпула в его способности регенерации.

- Самое главное у него – регенерация здоровья, так что это я! Как-то захотел побаловаться. Третье подряд чемпионство – можно порадоваться же, - сказал Дзюба журналисту "Матч-ТВ".

Вероятно футболист имел в веду свое восстановление после интимного скандала и большого количества критики со стороны недоброжелателей.

Напомним, накануне "Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 6:1, выиграв чемпионат России сезона 2020/2021.

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