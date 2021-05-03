11 зараженных коронавирусом человек выявили на грузовом судне, прибывшем из Петербурга в Хельсинки

На прибывшем в Хельсинки из России судне выявили 11 случаев заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В столицу Финляндии Хельсинки из Санкт-Петербурга прибыло грузовое судно Valencia Express, часть экипажа которого оказалась заражена коронавирусом. В понедельник, 3 мая 2021 года, администрация Хельсинки сообщила, что на контейнеровозе под флагом Бермудских островов санитарная служба выявила 11 заболевших человек.

- На грузовом судне Valencia Express, прибывшем 30 апреля из Санкт-Петербурга в порт Вуосаари, выявлено 11 случаев заражения коронавирусом среди экипажа. Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне, - говорится в сообщении администрации столицы Финляндии.

Всего на судне было 24 человека. Все они повторно сдали тест на коронавирус 2 мая.

Также отмечается, что один из зараженных членов экипажа из-за состояния здоровья был госпитализирован в больницу. Отметим, что до прибытия в Петербург судно находилось в Нидерландах.

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