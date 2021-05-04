Возвращение «золотой коллекции» и фонд поддержки кинодебютов: Стало известно будущее «Ленфильма»

К сегодня уже погашено 70 процентов долга киностудии, а остальную часть реструктуризировали.

Легендарная студия «Ленфильм» станет крупнейшей в стране кузницей молодых талантов. В ближайшие время здесь планируют запустить специальный проект «Ленфильм дебют», призванный помочь молодым и перспективным режиссерам и сценаристам заявить о себе миру.

О проекте «Ленфильм дебют» было заявлено на большой пресс-конференции, посвященной настоящему и будущему киностудии. По словам продюсера Натальи Дрозд, новые имена российского кинематографа будут искать по всей стране.

– Уникальность нашей задумки в том, что с людьми, проекты которых покажутся нам наиболее интересными, мы будем фактически жить, – отмечает Наталья Дрозд. – То есть, это будет планомерная, глубокая, всесторонняя работа – от правки сценария до определения режиссерского видения и создания тизера.

В совет директоров киностудии входят Федор Бондарчук и Борис Пиотровский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый конкурс должен состояться уже осенью. Чтобы попасть в программу, участник должен иметь в портфолио хотя бы один короткометражный фильм и черновой сценарий, при этом образование и опыт в индустрии не важны. На реализацию проектов молодых и талантливых отводят не более двух лет – а значит, первое за долгие и долгие годы дебютное авторское кино, снятое под эгидой «Ленфильма», мы увидим не позднее 2023 года.

Ежегодный бюджет фонда «Ленфильм дебют» должен составить в районе 250 миллионов рублей. Большую часть этих денег (в районе ста миллионов), как ожидается, будет приносить «золотая коллекция»: права на интернет-показы самых культовых своих картин «Ленфильм» уже вернул, с теле-правами ситуация сложнее, но тоже решаемая. Остальное должен предоставить выступивший в поддержку проекта Институт развития интернета и другие потенциальные спонсоры, с которыми сейчас ведутся переговоры.

Это, конечно, далеко не все. В целом будущее «Ленфильма» наконец-то стало четким и ясным. Так, по словам директора студии Федора Щербакова, к сегодня уже погашено 70 процентов долга, который тянул «Ленфильм» ко дну, а оставшиеся 30 процентов реструктуризированы.

По словам директора, в мае стартует аукцион по продаже площадки киностудии на улице Тамбасова. Фото: Олег ЗОЛОТО

– В мае планируется начало аукцион по продаже площадки киностудии на улице Тамбасова – к ней уже есть повышенный интерес со стороны девелоперов, – уточнил Федор Щербаков. – Мастерские и коллекцию автомобилей оттуда, соответственно, перенесем. Сейчас рассматриваются разные места, в том числе оборудованные складские помещения и большие подземные паркинги.

Кроме того, уже летом откроется для свободного прохода сквозная улица, ведущая от Кронверкского проспекта через территорию киностудии. Облагородить ее и превратить в полноценное общественное пространство – вплоть до укладки нового дорожного покрытия и организации уличного освещения – планируется уже в 2022 году.

Одним словом, работа проделана большая, и за будущее старейшей киностудии России можно не волноваться. Не за горами, судя по всему, и решение главной задачи – возвращение «Ленфильму» статуса одного из самых современных и перспективных киноцентров страны.

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