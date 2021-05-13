Жестокая дрессировка: В Петербурге мужчина избил собаку собакой

Неадекватного дрессировщика заметили в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жители Санкт-Петербурга заметили мужчину, который использует неадекватные методы для дрессировки собаки. В четверг, 13 мая 2021 года, жильцы дома на улице Крыленко стали свидетелями жестокой картины: мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах, однако когда та делала что-то по его мнению не так, бил ее другой собакой, которую держал в это время за шкирку. Все происходящее очевидцы сняли на видео и опубликовали в социальной сети.

- Моему возмущению нет предела. Да не дай Бог я бы увидела такое в своем дворе, собрала бы мужиков и он бы сам ходил на двух, только какое-то время на руках, - возмутилась в комментариях к видео петербурженка.

Мужчина тащил за шкирку одну собаку и бил ею другую Фото: принтскрин видео.

- Нормальный человек никогда слабого не обидит.

- Представляете, что он с бедными собаками за закрытыми дверями квартиры делает.

Горожане, увидевшие видео, ополчились и потребовали привлечь жестокого дрессировщика к ответственности. Жители жилого комплекса, где все это произошло, узнали своего соседа и уже организовали сбор подписей для обращения в управляющую компанию, а также написали несколько заявлений в полицию.

- Я тоже готова подписать заявление в полицию о жестоком обращении с животными, еще и на глазах детей, - заявила одна из местных жительниц.

Поступила ли уже реакция со стороны правоохранительных органов, пока не известно.

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