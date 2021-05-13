Умерла Кира Крейлис-Петрова, звезда фильма "Окно в Париж"

Умерла актриса Кира Крейлис-Петрова / Фото: Кадр из фильма "Окно в Париж"

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни умерла Кира Крейлис-Петрова, заслуженная артистка России, звезда фильмов "Окно в Париж", "Трое в лодке, не считая собаки", а также сериала "Улицы разбитых фонарей" и многих других. Уроженка Ленинграда, пережившая блокаду, скончалась 12 мая 2021 года. Об этом сообщили в Александринском театре, где артистка прослужила более 30 лет.

- 12 мая на 90-ом году жизни скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова. На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены, - рассказали в театре.

Кира Александровна более 30 лет прослужила в Александринском театре / Фото: Кадр из фильма "Улица полна неожиданностей"

Многие зрители кино знали Киру Александровну в роли юморных женщин, ее комические образы запоминались сразу. Любители театра знакомы с самобытными сатирическими монологами актрисы. Однако Крейлис-Петрова была артисткой широкого полета. В 1991 году Александринском театра был поставлен спектакль по ее пьесе "Под звуки оркестра", где она сыграла острохарактерную роль жестокой уголовницы, волею судьбы оказавшейся в доме для престарелых.

Причина смерти артистки пока не названа. О месте и времени похорон будет сообщено позже.

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