«Увидела в нем сына. Он тоже говорил: Я - бог»: Ровно год назад студент, учившийся с Ильназом Галявиевым, кричал те же слова матери, а потом покончил с собой

Даниил (слева) и убийца Ильназ (справа) говорили одними и теми же фразами

«Я - бог» - эти слова врезались в память каждого, кто знает о трагедии в казанской школе № 175. Именно с таким «манифестом» 19-летний отчисленный студент колледжа ТИСБи Ильназ Галявиев утром 11 мая пошел убивать детей. Эти слова, произнесенные убийцей до и во время допроса, шокировали всю страну. Многие списали это на особенности психики преступника. Но не многодетная мать из Казани Наталья Андреева. Ее сын Даниил учился вместе с Галявиевым в том же самом колледже, только на курс младше. Услышав произнесенную фразу, женщина потеряла дар речи. Ведь ее сын твердил то же самое… Но вместо убийства совершил суицид. Это произошло ровно за год до трагедии – 10 мая 2020 года.

- Я услышала показания Галявиева и меня это шокировало. Я увидела в нем своего сына, – рассказала kp.ru Наталья. – Это началось у него за год до самоубийства. Поведение Даниила резко менялось. Он также, как и Галявиев, отторгал семью. Он тоже перестал называть моего мужа отцом, хотя звал его так с 7 лет. Контакта с сыном не было и у меня. Сам же про себя Даниил говорил: «Я бог. Я дьявол. Я сам все решу. Я все знаю». Какой-то бред нес: «Вы ничего не понимаете. Я хочу быть один, мне никто не нужен, мне ничего не надо. Мне одному хорошо».

Мать парня видит связь между сыном и Ильназом Фото: СОЦСЕТИ

Как и Галявиев, сын Натальи заинтересовался оружием. В его телефоне мать нашла даже игру по сборке и разборке ружей…

- Считал он себя богом - ну и пожалуйста, я не задумывалась на тот момент об этом, - продолжает мать Даниила. - Я спрашивала у сына про его «стрелялки», про сбор оружия в играх. Он мне говорил, что хочет пойти в спецназ. Признавался: «Я сюда не вернусь, сразу уйду по контракту служить». Я интересовалась, может, его в Интернете кто-то завербовал, есть ведь такие организации. Он мне отвечал: «В россиян, мама, я не буду стрелять, в своих не буду». Значит, он был готов идти стрелять по контракту в кого-то? Я целый год его вытягивала из этого, спрашивала, куда он залез. Но он мне говорил: «Мама, я не могу ничего тебе рассказать. У тебя есть семья, у вас все будет хорошо. Вас никто не тронет».

Ильназ заявлял, что он "бог"

По словам женщины, Даниил хватался за оружие отца. Но стрелять ни в кого не собирался. Подросток стал замкнутым.

- Он у меня был ночной, спал до 4-5 дня, в компьютере часто сидел, - поясняет мать Даниила. – Но потом он ушел из компьютера, сказал, что тот сломался. И сидел все время в телефоне. Я потом в этом телефоне нашла его страницу в соцсетях, которую он создал перед смертью. Он готовился к тому, что он уйдет.

В последний раз мать видела своего сына 5 мая 2020 года. В тот день ее увезли в больницу из-за коронавируса. 7 мая Даниил уехал на дачу к своему отцу. 10 мая его не стало – парень покончил с собой.

Парень покончил с собой Фото: СОЦСЕТИ

- Я в шоке, что они вместе учились и говорят один и те же слова, - признается Наталья. – Я связываю оба происшествия с компьютерными играми и Интернетом. Одни и те же игры или сайты у них, не могу сказать. Но я открыта для следствия. Я сегодня уже ездила в СКР, дала показания. Следователи сказали, что возьмут это дело и будут вести его заново. Хотят найти связь, если она есть…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Главный психотерапевт Минздрава Башкортостана Ильгиз Тимербулатов: "Надо анализировать контакты двух этих людей"

- Тут необходимо изучать все обстоятельства: во-первых дружили эти люди между собой или быть может общались в чатах вместе, - пояснил "КП" профессор, доктор медицинских наук, главный психотерапевт Минздрава Башкортостана Ильгиз Тимербулатов. - Информации об этом пока нет. Если бы один суицид совершил, а потом второй сразу или через какое-то непродолжительное вслед за ним, можно было бы проследить параллель - так называемый индуцированный суицид (известный феномен Вертера). Но здесь у одного самоубийство, а другой массовое убийство совершил. Может, связь и есть, но надо опять же анализировать контакты этих двух людей, их общение, интересы. А то, что один за другим с промежутком более года совершили такие эксцессы - это ни о чем не говорит. Вернее в целом может говорить о неблагополучном психологическом климате в этом колледже. Вы говорите что тот суицидент перед совершением самоубийства тоже заявлял «Я - бог", но такие заявления могут быть по различным причинам. Возможно, это влияние психоактивных веществ, может быть, они состояли в какой-нибудь виртуальной группе. В конце концов, и сойти с ума могут оба независимо друг от друга. По той крайне скудной информации, которая есть, экспертное заключение дать невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Учительница лежала в крови и умоляла нас: Прячьтесь»: Выживший ученик из 8 «А» назвал ошибку, из-за которой Ильназ Галявиев убил детей именно в их классе

Школьник рассказал, как долго шла стрельба по детям, как педагог пыталась их спасти и как он потом выносил на руках братишку с ранением (подробности)

Боятся суда Линча: Семью 19-летнего Ильназа Галявиева спрятали сразу же после убийства девяти человек в казанской школе

По словам знакомых, родные не виноваты в трагедии, но эксперты предупреждают - не стоит все списывать и на поражение мозга убийцы (подробности)

Стена памяти погибших в Казани

Юные музыканты, веселые друзья и любимые учителя: вспоминаем всех жертв массового убийства в школе в Казани (подробности)

От "замкнутого мальчика" до психопата с автоматом: как Ильназ Галявиев превращался в убийцу детей

В детстве он был тихим и спокойным, но сильно изменился в последние месяцы перед трагедией. Мы восстановили биографию Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе №175 в Казани (подробности)