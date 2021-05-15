"Алые паруса 2021" пройдут 25 июня в очном формате

"Алые паруса" пройдут в Петербурге 25 июня 2021 года в очном формате Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец-то стало известно, что грандиозный праздник "Алые паруса" пройдет в Санкт-Петербурге 25 июня 2021 года в очном формате. В прошлом году главное событие выпускников школ было лишь в интернете и по телевизору, так как пандемия находилась в самом разгаре. В этот раз бывшие 11-классники смогут погулять по городу, послушать концерты и своими глазами увидеть знаменитый фрегат. Это подтвердил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Праздник пройдет в Северной столице в оффлайн формате 25 июня. Но в том случае, если не произойдет каких-либо эпидемиологических изменений, - отметил Пиотровский.

Грандиозный праздник пройдет в ночь с 25 на 26 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Посетить красочное и незабываемое мероприятие смогут не только петербургские выпускники, но и юноши и девушки со всех уголков страны. В эту ночь с 25 на 26 июня специально для них прозвучат слова поздравлений и напутствий, надежд, которые возлагаются а новое поколение.

Главной площадкой проведения станет Дворцовая площадь. На нее смогут попасть выпускники по билетам, которые раздадут подросткам в школах. Также билеты получат и учителя.

Посетить его смогут не только петербургские выпускники, но и бывшие школьники со всей страны Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще одна важная часть праздника - грандиозное пиротехническое шоу, которое можно будет увидеть с берегов Невы. А кульминация праздника - корабль, плывущий по воде под парусами алого цвета. В 2021 году главным кораблём мероприятия станет бриг "Россия".

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