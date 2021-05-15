"Поздравляем с рождением сына": Артем Дзюба в третий раз стал отцом

У Артема Дзюбы родился третий сын / Фото: ФК "Зенит"

У знаменитого футболиста Артемы Дзюбы родился третий сын. Радостную новость сообщил футбольный клуб "Зенит", где играет спортсмен. Малыш появился на свет в субботу, 15 мая 2021 года. Известно, что парнишка настоящий богатырь - рост мальчика 56 сантиметров, вес - 4250 грамм.

- 15 мая в семье нападающего "Зенита" произошло радостное событие — его супруга Кристина родила сына! Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей — Никиту и Максима — с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения, - сообщили в футбольном клубе.

Теперь лучший бомбардир "Зенита" - многодетный отец Фото: СОЦСЕТИ

Мальчику дали имя Александр. Сам футболист и его жена пока что никак не прокомментировали событие. Сейчас они проводят время в кругу своей большой семьи.

Слухи о третьей беременности Кристины Дзюбы появились еще в апреле 2021 года. Тогда Артем опубликовал фотографию из театра, где его поклонники заметили круглый животик у его супруги. Позже Кристина появилась на вручении золотых медалей чемпионата России на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Там уже скрыть беременность было невозможно. Теперь один из любимых футболистов России стал многодетным отцом.

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