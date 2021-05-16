Каски, патроны и 2500 погибших: Четыре судна-участника Таллиннского прорыва обнаружены на дне Финского залива

Экспедиция прошла с 5 по 15 мая и была приурочена к 80-летию Таллиннского прорыва. Фото: Разведывательно-водолазная команда

Новая трагическая находка на дне Финского залива: в районе острова Мощный водолазы обнаружили и идентифицировали четыре судна. Весь транспорт участвовал в Таллиннском прорыве – одном из самых драматичных событий истории российского флота: в начале Великой Отечественной войны при эвакуации военных сил, жителей и защитников Таллина было потеряно 62 судна из 225, погибло 15 000 человек.

Суда удалось идентифицировать по надписям, повреждениям и грузу.

Экспедиция прошла с 5 по 15 мая под эгидой проекта «Поклон кораблям Великой Победы» и была приурочена к 80-летию Таллиннского прорыва. Благодаря усилиям специалистов была увековечена память более 2500 человек. Все они погибли 29 августа 1941-го от ударов немецкой авиации.

На каждом из четырех судов исследователи нашли судовые колокола, причем на двух даже удалось прочитать названия.

На каждом из четырех судов исследователи нашли судовые колокола. Фото: Разведывательно-водолазная команда

– Сохранены все следы, как боролись и погибали эти беззащитные перед самолетами транспорты, госпитальные суда, – поделился руководитель экспедиции Константин Богданов. – Особо впечатлил полупустой ящик с винтовочными патронами на палубе – и человек, лежащий рядом с винтовкой.

«КАЛПАКС» №524

Санитарный латвийский пароход французской постройки 1914 года. В Таллине принял на борт 1000 человек, в том числе 850 раненных (остальные были, в основном, женщины и дети). До рокового обстрела несколько раз подбирал людей с тонущих судов, – и в результате к вечеру 29 августа на нем было до 1500 пассажиров.

Когда судно скрылось под водой, враги принялись обстреливать плавающих на поверхности людей из пулеметов. Фото: Разведывательно-водолазная команда

«Калпакс» затонул после попадания в него трех авиабомб. Когда судно скрылось под водой, враги принялись обстреливать плавающих на поверхности людей из пулеметов. В живых осталось только 60-70 человек.

Водолазы обнаружили в трюмах и на палубе множество погибших, а также полевые кухни, госпитальные прачечные котлы, стрелковое оружие и каски раненных бойцов.

«АЛЕВ» №511

Эстонский пароход английской постройки 1909 года. Отплыл из Таллина с 18 моряками и 670 ранеными на борту, в дальнейшем успел подобрать еще какое-то число людей с погибающих судов.

Пароход покинул Таллин с 18 моряками и 670 ранеными на борту. Фото: Разведывательно-водолазная команда

После ударов немецкой авиации, которые пришлись, как показало исследование, на носовые трюмы и рубку, никто не выжил. «Алев» переломился пополам и отправился ко дну практически мгновенно.

Пароход до сих пор хранит останки бойцов, элементы амуниции и личного стрелкового оружия, а под бортом нашли обломки легкового автомобиля, упавшего с палубы.

«АТИС КРОНВАЛЬДС» №563

Этот латвийский пароход немецкой постройки 1900 года принял на борт 800 человек – по большей части, гражданских, – а также имущество и оборудование Таллиннского Военного порта.

Около 40 человек смогли спастись после удара врага. Фото: Разведывательно-водолазная команда

Около 40 человек смогли спастись после удара врага: через несколько часов после потопления их подобрало другое судно.

В трюмах и на палубе сохранились останки пассажиров, множество тюков и ящиков, судоремонтное оборудование.

«ЯРВАМАА» №547

Эстонский пароход английской постройки 1894 года шел с 800 пассажирами на борту (в основном военными моряками), флотским имуществом и вооружением.

«Ярвамаа» затонул пустым и выгоревшим к утру 30 августа. Фото: Разведывательно-водолазная команда

Когда в судно попала авиабомба, начался пожар. Поздно вечером 29 августа с горящего корабля спасли свыше 500 человек: останки остальных водолазы обнаружили на палубе и в трюме. «Ярвамаа» затонул пустым и выгоревшим к утру 30 августа.

КСТАТИ:

До конца года планируют организовать еще как минимум две экспедиции. Одна из них развернется в районе острова Гогланд. А если позволит пандемия, российская команда объединится с эстонской и финской и изучит район мыса Юминда (Эстония).

На палубах нашли винтовки, патроны и павших бойцов. Фото: Разведывательно-водолазная команда

К августу в открытый доступ хотят выложить интерактивную карту, посвященную Таллиннскому прорыву, и ряд судов представят в формате виртуальных музеев. Потомки погибших и выживших в Таллиннском прорыве станут участникам мемориальной акции, которую проведут совместно с Минобороны и Балтийским флотом.

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