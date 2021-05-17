Два отца избили тиктокеров в юбках за съемку видео на детской площадке в Петербурге

Двое мужчин избили блогеров в юбках на детской площадке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге двое мужчин набросились на парней, снимавших видео на детской площадке. Отцов возмутил вид молодых людей: на ребятах были эпатажные костюмы в виде юбок, высоких каблуков и яркого макияжа. Такого мужчины стерпеть не смогли и в агрессивной форме с кулаками и нецензурной бранью стали выгонять съемочную группу тиктокеров. Блогеры же сняли все происходящее на видео, которое появилось в сети 16 мая 2021 года.

- Вы зачем сюда подошли? Отойдите от нас, - просили блогеры агрессивных мужчин.

- Здесь дети гуляют! - заявляли отцы.

Уходить парни не собирались и пытались держать "оборону". Окончательно выйдя из себя, мужчины устроили жесткую драку.

- Это костюмы, это наши образы, - кричали тиктокеры. - Что, теперь мужикам запрещено ходить на каблуках?

Усмирить мужчин, набросившихся на блогеров, удалось случайным прохожим. Пострадали ли кто-то в потасовке, не известно. Предварительно, молодые люди в полицию заявление не писали.

На инцидент отреагировала общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. В официальной группе в соцсети появилась просьба помочь найти контакты отцов.

- После того как питерские отцы наваляли тиктокерам, им может понадобиться поддержка родительского сообщества! Готовы оказать юридическую и иную помощь, - говорится в сообщении.

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