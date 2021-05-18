«В личку пишут приматы»: Историк Понасенков в гостях у Ивана Урганта похвастался перстнями и окрестил себя «достойнейшим»

Историк Евгений Понасенков пришел в гости к Ивану Урганту. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Евгений Понасенков, главный враг доцента Соколова, жестоко убившего любовницу, дождался своего звездного часа на главном вечернем шоу страны. Историк, режиссер, актер, поэт, тенор, стендап-комик и герой мемов в одном лице посетил программу Ивана Урганта. Правда, поводом для визита к телеведущему стала не его книга «Первая научная история войны 1812 года», а популярность в соцсетях – в последнее время в «ТикТоке» завирусились романтичные видео, в которых Понасенков аки гедонист щеголяет в строгом пиджаке по различным дворцовым ансамблям и паркам.

Очевидно, быть лицом всеобщего обожания Евгению нравится. Маэстро, как его называют в Сети, получил овации публики, оценил пару шуточек от Урганта, но сразу попытался обозначить массовой аудитории, что он пришел на передачу не как шут, а в качестве серьезного научного исследователя. Понасенков подарил Урганту свою книгу и принялся вводить зрителей в курс дела с бахвальством.

Типичный фрагмент программы, Ургант хватается за лицо. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

- У нас как считается с детства: Наполеон очень плохой! Но ведь он, фактически, не начинал ни одну из своих военных кампаний. Более того, военный конфликт, который привел к войне 1812 года, он был полностью срежиссирован императором Александром I. Портреты Наполеона, висевшие во всех домах русской аристократии, доводили бездарного плешивого князя… - начал Понасенков.

От изумления Иван даже перебил Евгения и уточнил, не пришел ли он просто оскорблять дворян. Понасенков парировал, что оперирует исключительно фактами и достал свой второй козырь – некий документ, издалека напоминающий декларацию, датированную 1805 годом.

- Если бы Александр I подписал то, что находится у меня в руках… то войны бы не было. Этот документ еще никогда не был обнародован в научной литературе. Это сенсация! – воскликнул Понасенков.

Ургант не отступил – перевел разговор в сторону мемов с героем программы. Во время разговора об истории Отечественной войны на телеведущего было страшно смотреть, он попросту не знал, как реагировать на эмоциональные тезисы собеседника.

- Почему, Иван, у меня вся личка переполнена не только любовью, но и ненавистью?

- Так, Евгений, приведите примеры.

- Приматы пишут…

- Что, простите? Вам пишут приматы? Это тоже научная сенсация!

- Они мне говорят: «Я ведь тоже хожу, прогуливаюсь так же, как вы. Но никому неинтересно! В чем секрет?». Да он в том, что вы наполнены, в вас отзвуком, как бы, отражается поэзия, история. За этим интересно наблюдать!

Понасенков часто дает концерты для поклонников. Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Ургант возвращается к образу «маэстро» и спрашивает Понасенкова про его перстни на пальцах. Тот с наслаждением начинает рассказывать о драгоценностях.

- Перстень на мизинце. 1770-е годы, Англия. На аметисте вырезан аристократический герб Монтгомери. И с двух сторон два бриллианта. Почему надел-то его? А вот, видите, публика пришла, радуется, она хочет смотреть на достойнейшего… – выпалил Понасенков и зал вместе с Ургантом взрываются. – На другом пальце у меня император Константин, это монета. Это 310-й год нашей эры. Я чувствую от зала сразу флюиды симпатии.

Вообще, историк вел себя достаточно развязно: подтрунивал над Иваном, упивался смехом и аплодисментами публики. Даже на ведущего Понасенков смотрел нечасто, постоянно оглядывая зал и съемочную группу в ожидании позитивной реакции.

В конце своих 10 минут славы Евгений исполнил песенку герцога из оперы «Риголето», что аж у Урганта заслезились глаза. А под самый финал он перепел в стиле классического романса композицию Ride It, которая постоянно сопровождает историка в мемах. К слову, Понасенков признался, что ненавидит ее.

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