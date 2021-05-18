Любопытный и дружит с собаками: Зоопарк Ленобласти приютил циркового медвежонка

Медвежок рожденный в цирковой семье попал в реабилитационный центр в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

В зоопарке Ленинградской области появился маленький медвежонок. Косолапый с интересным именем Потоп Си родился в цирковой семье, однако стать артистом ему суждено не было. Руководство цирка переживает не самые легкие времена, как и многие артисты с начала пандемии, поэтому они приняли решение отдать малыша на воспитание контактного зоопарка "Приют Белоснежки", который находится в деревне Шадырицы Волосовского района и занимается реабилитацией диких животных.

Юркий и любопытный малыш пока что свободно передвигается по зоопарку, с удовольствием играет с людьми и подружился с местными собаками, которые пока что в три раза крупнее его.

Пока он маленький, свободно ходит по территории зоопарка Фото: принтскрин видео.

- Медведю 3,5 месяца, у нас он находится около трех недель. Он очень контактный, с собаками играет хорошо. К тому же они выросли с нашей первой медведицей Винни, поэтому им знакомо и понятно это животное, - рассказал "Комсомолке" директор приюта Геннадий Натекин.

Геннадий признался - содержать медведя очень нелегко. Это большие затраты. Для его содержания нужны хорошие вольер с прочностью почти как военные сооружения.

- Для цирков сейчас наступили не самые лучшие времена. А проект с медведем может длиться до двадцати лет. Поэтому его хозяин нашел самый лучший вариант. Он подарил его нам. Медвежонок не был брошенным, он был не востребованным, - отметил директор зоопарк.

Малыша отлично приняли собаки, с которыми он подружился Фото: принтскрин видео.

Он пояснил, что пристроить медведя очень сложно. Выпустить косолапого, рожденного в неволе, большая ошибка, так как оне не проживет в природе больше суток. Отдавать малыша в руки фотографам, зарабатывающих на уличных съемках с животными, негуманно - когда он станет ненужен, его могут просто застрелить. Идею с притравочной станцией в цирке даже не стали рассматривать из-за ее жестокости.

В приюте планируют, что до года Потап будет пока свободно гулять по территории зоопарка, но после ему уже обязательно понадобится удобный вольер.

С медведицей Винни малыша еще не знакомили, ему еще предстоит подрасти. Но в зоопарке надеются, что Винни хорошо примет новичка, а в будущем станет ему верной подругой.

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