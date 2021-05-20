Подростка в амуниции и с пистолетом задержали у школы в Петербурге

У петербургской школы задержали подростка с оружием

В Санкт-Петербурге утром в четверг, 20 мая 2021 года, задержали подростка, облаченного в защитное обмундирование, а в вещах у него нашли пистолет. В таком виде парень собирался зайти в одну из школ на Индустриальном проспекте.

- 17-летнего подростка задержали. Предварительно, он пытался зайти в школу, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Школьник одет стайкбольное обмундирование и синий галстук

Сейчас с парнем серьезно разговаривают силовики. Предварительно, все его обмундирование со страйкбола, как и оружие. Его облик дополняет интересная деталь в виде синего галстука.

Зачем так оделся школьник и с какой целью он решил прийти на уроки в таком виде, пока что неизвестно. Расследование продолжается.

С собой у него было оружие, предварительно, для страйкбола

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить безопасность в школах города после того, как 11 мая в Казани выпускник гимназии №175 открыл стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, среди которых семь детей и два учителя. Нападавшего быстро задержали. Молодого человека проверяют на вменяемость. Сейчас он арестован, ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

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