Эпичный дождь из искр прошел в Петербурге во время грозы 19 мая

Фантастический дождь из искры в Петербурге попал на видео Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге пошел фантастический дождь из искр, а все из-за грозы, разбушевавшейся не на шутку. Вечером в среду, 19 мая 2021 года, молния ударила в крышу одного из домов на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. От удара мощного разряда с крыши посыпались искры прямо на проходящих по улице людей. Эпичный момент попал на видео, которое горожане опубликовали в социальной сети.

- И разверзлись хляби небесные. Я думаю, этот день, попавшие под удар Зевса пешеходы, запомнят надолго. Произошло все вчера у перекрестка Ветеранов и Солдата Корзуна, - прокомментировал видео его автор.

Неожиданно улицу словно окатило лавой Фото: принтскрин видео.

Искры, словно лава, окатили прохожих. Одной из женщин помог зонт, которым она закрывалась от дождя. Однако, по предварительным данным, пострадавших в результате этого нет.

- Очень страшно, первый раз такое вижу, - ужаснулись в комментариях петербуржцы.

Во время грозы минувшим вечером все же пострадал один мужчина. Он находился в беседке, которую снесло штормовым ветром. Также в городе пало около 60 деревьев, побило 11 машин.

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