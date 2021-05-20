Умер кинооператор Кирилл Мошкович, обладатель "Тэфи" за фильм Сокурова

Умер обладатель премии "Тэфи" кинооператор Кирилл Мошкович / Фото: РГИСИ

В Санкт-Петербурге умер кинооператор Кирилл Мошкович, обладатель почетной премии "Тэфи" за фильм "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская" режиссера Александра Сокурова. Деятель киноискусства скончался 19 мая 2021 года на 54-м году жизни. Известно, что Мошкович умер после продолжительной болезни.

- Кирилл Мошкович был не только профессионалом высочайшего уровня, он был прекрасным человеком: светлым, внимательным, добрым, неравнодушным, он всегда готов был прийти на помощь с открытым, чистым сердцем. Скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и учениками Кирилла Валентиновича, - выразили соболезнования в пресс-службе Российского государственного института сценических искусств, с котором оператор сотрудничал более 10 лет.

Кирилл Мошкович снял десятки кино, сериалов и документальных картин, любимых зрителями / Фото: РГИСИ

Мошкович родился в Ленинграде в 1968 году, окончил ВГИК по специальности "кинооператор" и снял несколько десятков документальных и игровых фильмов, а также сериалов, среди которых "Улицы разбитых фонарей 9", "Бездна", "Морские дьяволы" и многие другие. Начиная с 1995 года, Кирилл Мошкович сотрудничал с иностранными киностудиями, снимая документальные фильмы для каналов Японии, Германии, США.

Оператор много работал с настоящими звездами кино и театра: Валентином Гафтом, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой, Светланой Крючковой, Чулпан Хаматовой, Михаилом Пореченковым, Юдией Пересильд.

Оператор скончался после продолжительной болезни / Фото: РГИСИ

- Кирилл Мошкович передавал студентам, будущим режиссерам телевидения и кино, свой опыт как в кинооператорском, так и в режиссерском мастерстве. С первых же занятий вводил будущих режиссеров кино и телевидения в область практического применения принципов этой профессии, - вспомнили в РГИСИ.

Дата и место прощания с кинооператором будут объявлены позже.

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