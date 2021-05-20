"Завтра операция": Юрий Музыченко, лидер группы "The Hatters", показал фото сломанной ноги

Лидер группы The Hatters Юра Музыченко сломал ногу / Фото: instagram.com/yra_muzichenko/
Известный петербургский музыкант Юрий Музыченко, лидер группы "The Hatters", а также близкий друг "Little Big", сломал ногу. В четверг, 20 мая 2021 года, на своей странице в социальной сети он опубликовал пост и несколько сторис, в которых показал себя, лежащего в машине скорой помощи с забинтованной ногой.
- Сегодня международный день травматолога. Мои поздравления, подарок и спасибо, - пошутил Музыченко.
Как именно музыкант получил травму, он не рассказывает. Судя по публикаций в соцсетях его жены Анны, он был за городом с семьей, где случился инцидент.
Музыченко констатировал: "Ногу сломал. Завтра операция". Однако запланированные концерты лидер группы "The Hatters" отменять не стал. Они состоятся, несмотря на гипс на ноге рок-н-рольщика.
Юра Музыченко плотно сотрудничает с другими петербургскими звездами "Little Big". В прошлом году группа должна была расширенным составом, в которую входил и лидер "The Hatters", поехать на Евровидение. Однако конкурс отложили на год из-за пандемии.
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