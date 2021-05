"Завтра операция": Юрий Музыченко, лидер группы "The Hatters", показал фото сломанной ноги

","provider_name":"Instagram","provider_url":"https://www.instagram.com/","thumbnail_height":480,"thumbnail_url":{"base":"short","entity":"13o9","spot":"share"},"thumbnail_width":480,"type":"rich","version":"1.0","width":658},"ru":{"description":"Источник: instagram.com/yra_muzichenko/","title":"Юра Музыченко сломал ногу "},"template":{"name":"instagram","renderer":"js","sub":false,"subject":"json"}},{"@context":"paragraph","ru":{"hashtags":["инцидент","город","жена","анна","травма","публикация","соцсеть","семья","музыкант"],"stats":{"noun":9,"text":151,"words":30},"text":"Как именно музыкант получил травму, он не рассказывает. Судя по публикаций в соцсетях его жены Анны, он был за городом с семьей, где случился инцидент."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"surn","indices":[0,9],"text":"музыченко"}],"hashtags":["группа","музыченко","лидер","рок","рольщик","нога","концерт","операция","гипс"],"stats":{"noun":10,"text":189,"words":36},"text":"Музыченко констатировал: \"Ногу сломал. Завтра операция\". Однако запланированные концерты лидер группы \"The Hatters\" отменять не стал. Они состоятся, несмотря на гипс на ноге рок-н-рольщика."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"surn","indices":[4,13],"text":"музыченко"},{"@context":"link","indices":[189,200],"text":"Евровидение","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/27128/4214383/"},{"@context":"mention","class":"orgn","indices":[189,200],"text":"евровидение"}],"hashtags":["группа","год","юра","звезда","музыченко","состав","лидер","пандемия","конкурс","евровидение"],"stats":{"noun":11,"text":248,"words":45},"text":"Юра Музыченко плотно сотрудничает с другими петербургскими звездами \"Little Big\". В прошлом году группа должна была расширенным составом, в которую входил и лидер \"The Hatters\", поехать на Евровидение. Однако конкурс отложили на год из-за пандемии."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"accent","class":"strong","indices":[0,13],"text":"ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ"}],"stats":{"noun":0,"text":13,"words":2},"text":"ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ"}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"accent","class":"strong","indices":[0,67],"text":"Группа The HATTERS даст первый посткарантинный концерт в Петербурге"},{"@context":"mention","class":"geo","indices":[57,67],"text":"петербург"}],"hashtags":["группа","петербург","концерт"],"stats":{"noun":3,"text":67,"words":9},"text":"Группа The HATTERS даст первый посткарантинный концерт в Петербурге"}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"link","indices":[46,57],"text":"подробности","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/217175.5/4278106/"}],"hashtags":["севкабель","музыкант","сентябрь","подробность"],"stats":{"noun":4,"text":58,"words":11},"text":"Музыканты выступят в «Севкабеле» 19 сентября (подробности)"}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"accent","class":"strong","indices":[0,68],"text":"Музыканты рассказали, как группа Little Big снимала клип Hypnodancer"}],"hashtags":["группа","музыкант","клип"],"stats":{"noun":3,"text":68,"words":10},"text":"Музыканты рассказали, как группа Little Big снимала клип Hypnodancer"}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"link","indices":[60,71],"text":"подробности","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/27128/4214383/"}],"hashtags":["подробность","час","проходка","танец"],"stats":{"noun":4,"text":72,"words":12},"text":"Один только танец с лунной проходкой репетировали три часа (подробности)"}}],"comment":{"@context":"comments","count":0,"pages":1},"dateBegin":"2021-05-20T15:43:00","dateEnd":"2021-05-20T15:43:00","dateModified":"2021-05-20T16:05:15","datePublished":"2021-05-20T16:04:00","description":"Музыкант пошутил, что это подарок врачам на день травматолога [фото]","headline":"\"Завтра операция\": Юрий Музыченко, лидер группы \"The Hatters\", показал фото сломанной ноги","image":{"@class":12,"@context":"photo","@id":11950583,"@type":"cover","meta":[{"name":"width","value":720},{"name":"height","value":480},{"name":"ratio","value":1.5}],"ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"surn","indices":[29,38],"text":"музыченко"}],"hashtags":["юра","группа","нога","лидер","музыченко","фото"],"stats":{"noun":6,"text":88,"words":16},"title":"Лидер группы The Hatters Юра Музыченко сломал ногу / Фото: instagram.com/yra_muzichenko/"},"url":"/share/i/12/11950583/"},"issue":"27280","meta":[{"name":"geo","value":26},{"name":"geocode","value":"spb"},{"name":"metrics","value":28},{"name":"likes","value":0},{"name":"beginning","value":"2021-05-20T15:43:00"},{"name":"ending","value":"2021-05-20T15:43:00"},{"name":"published","value":"2021-05-20T16:04:00"},{"name":"created","value":"2021-05-20T16:05:14"},{"name":"modified","value":"2021-05-20T16:05:15"}],"radio":false,"regionId":26,"ru":{"description":"Музыкант пошутил, что это подарок врачам на день травматолога [фото]","hashtags":["музыченко","группа","музыкант","лидер","год","нога","концерт","евровидение","петербург","подробность","сеть","сторис","пост","май","страница","друг","четверг","машина","помощь","юрий","подарок","день","поздравление","травматолог","инцидент","город","жена","анна","травма","публикация","соцсеть","семья","рок","рольщик","операция","гипс","юра","звезда","состав","пандемия","конкурс","севкабель","сентябрь","клип","час","проходка","танец"],"mentions":["музыченко","евровидение","петербург"],"name":"\"Завтра операция\": Юрий Музыченко, лидер группы \"The Hatters\", показал фото сломанной ноги","noun":66,"paragraph":10,"text":1274,"words":234},"scale":"daily","tags":[{"@class":207,"@context":"tag","@id":3,"@type":"supersection","links":{"@context":"cope","@type":"navigation","childs":[{"@context":"quote","@type":"rubricator","ru":{"description":"","title":"Шоу-бизнес"},"url":"/daily/showbis/"},{"@context":"quote","@type":"rubricator","ru":{"description":"","title":"Культура"},"url":"/daily/culture/"},{"@context":"quote","@type":"rubricator","ru":{"description":"","title":"Сериалы"},"url":"/putevoditel/serialy/"},{"@context":"quote","@type":"rubricator","ru":{"description":"","title":"Ефремов"},"url":"https://www.kp.ru/daily/theme/15313/"}]},"meta":[{"name":"geo","value":0}],"name":"stars","ru":{"description":"Последние новости о звездах шоу-бизнеса России и мира. Фото и видео знаменитостей,новинки кино и музыки, модные тенденции, культурные события Москвы, России и мира.","name":"Звезды"},"scale":"daily"},{"@class":15,"@context":"tag","@id":65,"@tag":["celebrity","showbis"],"@type":"section","meta":[{"name":"geo","value":0}],"name":"showbis","ru":{"description":"Последние новости о звездах российского и мирового шоу-бизнеса. Личная жизнь звезд, скандалы, сплетни. Свежие фото и видео","name":"Шоу-бизнес","title":"Новости о звездах шоу-бизнеса России и мира, светская хроника"},"scale":"daily"},{"@class":17,"@context":"tag","@id":380,"@tag":["illness"],"@type":"rubric","meta":[{"name":"geo","value":0}],"name":"stardisease","ru":{"name":"Звезды: болезни"},"scale":"daily"}]}},"news":{},"navs":{"nav.26":{"@class":"nav","@context":"page","@id":26,"@type":["navigation","bar"],"childs":[{"@class":68,"@context":"cope","@id":"region","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":81,"@type":"region","domain":"astrakhan.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/astrakhan.radiokp32.mp3?radiostatistica=kp.ru","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/astrakhan.radiokp64.mp3?radiostatistica=kp.ru","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/astrakhan.radiokp128.mp3?radiostatistica=kp.ru"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Астрахани и Астраханской области. «КП-Астрахань» ежедневно публикует самую актуальную информацию на сегодня. Новости о политических и общественных событиях за неделю.","title":"Комсомольская Правда в Астрахани"},"site_name":"Астрахань","url":"//astrakhan.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":2,"@type":"region","domain":"alt.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/barnaul.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/barnaul.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/barnaul.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Барнаула. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Алтайского края.","title":"Комсомольская Правда в Барнауле"},"site_name":"Барнаул","url":"//alt.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":57,"@type":"region","domain":"bel.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Белгорода. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Белгородской области.","title":"Комсомольская Правда в Белгороде"},"site_name":"Белгород","url":"//bel.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":89,"@type":"region","domain":"eao.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Биробиджана. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Биробиджана.","title":"Комсомольская Правда в Биробиджане"},"site_name":"Биробиджан","url":"//eao.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":41,"@type":"region","domain":"amur.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/blagoveshensk.radiokp128.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/blagoveshensk.radiokp64.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/blagoveshensk.radiokp32.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Благовещенска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Амурской области.","title":"Комсомольская Правда в Благовещенске"},"site_name":"Благовещенск","url":"//amur.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":59,"@type":"region","domain":"bryansk.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Брянска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Брянской области.","title":"Комсомольская Правда в Брянске"},"site_name":"Брянск","url":"//bryansk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":10,"@type":"region","domain":"dv.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vladivostok.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vladivostok.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vladivostok.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Владивостока. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Приморского края.","title":"Комсомольская Правда во Владивостоке"},"site_name":"Владивосток","url":"//dv.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":4,"@type":"region","domain":"vladimir.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vladimir.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vladimir.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vladimir.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Владимира. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Владимирской области.","title":"Комсомольская Правда во Владимире"},"site_name":"Владимир","url":"//vladimir.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":5,"@type":"region","domain":"volgograd.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/volgograd.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/volgograd.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/volgograd.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Волгограда. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Волгоградской области.","title":"Комсомольская Правда в Волгограде"},"site_name":"Волгоград","url":"//volgograd.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":54,"@type":"region","domain":"vologda.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vologda.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vologda.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/vologda.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Вологды. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Вологодской области.","title":"Комсомольская Правда в Вологде"},"site_name":"Вологда","url":"//vologda.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":34,"@type":"region","domain":"vrn.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/voroneg.radiokp32.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/voroneg.radiokp64.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/voroneg.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Воронежа. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Воронежской области.","title":"Комсомольская Правда в Воронеже"},"site_name":"Воронеж","url":"//vrn.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":78,"@type":"region","domain":"donetsk.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/donetck.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/donetck.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/donetck.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Донецка.","title":"Комсомольская Правда в Донецке"},"site_name":"Донецк","url":"//donetsk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":7,"@type":"region","domain":"ural.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/ekaterinburg.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/ekaterinburg.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/ekaterinburg.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Екатеринбурга. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Свердловской области.","title":"Комсомольская Правда в Екатеринбурге"},"site_name":"Екатеринбург","url":"//ural.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":50,"@type":"region","domain":"izh.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/igevsk.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/igevsk.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/igevsk.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Ижевска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию республики Удмуртия.","title":"Комсомольская Правда в Ижевске"},"site_name":"Ижевск","url":"//izh.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":9,"@type":"region","domain":"irk.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/irkutsk.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/irkutsk.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/irkutsk.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Иркутска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Иркутской области.","title":"Комсомольская Правда в Иркутске"},"site_name":"Иркутск","url":"//irk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":12,"@type":"region","domain":"kazan.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Казани. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию республики Татарстан.","title":"Комсомольская Правда в Казани"},"site_name":"Казань","url":"//kazan.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":11,"@type":"region","domain":"kaliningrad.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/kaliningrad.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/kaliningrad.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/kaliningrad.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Калининграда. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Калининградской области.","title":"Комсомольская Правда в Калининграде"},"site_name":"Калининград","url":"//kaliningrad.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":93,"@type":"region","domain":"kaluga.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Калуги. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Калужской области.","title":"Комсомольская Правда в Калуге"},"site_name":"Калуга","url":"//kaluga.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":86,"@type":"region","domain":"kamchatka.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Камчатки. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Камчатского Края.","title":"Комсомольская Правда на Камчатке"},"site_name":"Камчатка","url":"//kamchatka.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":13,"@type":"region","domain":"kem.kp.ru","meta":[],"ru":{"description":"Самые свежие новости Кемерово. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Кемерово и Новокузнецка.","title":"Комсомольская Правда в Кемерово"},"site_name":"Кемерово","url":"//kem.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":42,"@type":"region","domain":"kirov.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Кирова. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Кировской области.","title":"Комсомольская Правда в Кирове"},"site_name":"Киров","url":"//kirov.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":94,"@type":"region","domain":"kostroma.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Костромы. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Костромской области.","title":"Комсомольская Правда в Костроме"},"site_name":"Кострома","url":"//kostroma.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":16,"@type":"region","domain":"kuban.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8000/krasnodar.radiokp128.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8000/krasnodar.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8000/krasnodar.radiokp32.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Краснодара. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Краснодарского края.","title":"Комсомольская Правда в Краснодаре"},"site_name":"Краснодар","url":"//kuban.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":15,"@type":"region","domain":"krsk.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/krasnoyrsk.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/krasnoyrsk.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/krasnoyrsk.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Красноярска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Красноярского края.","title":"Комсомольская Правда в Красноярске"},"site_name":"Красноярск","url":"//krsk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":74,"@type":"region","domain":"crimea.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/crimea.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/crimea.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/crimea.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Крыма. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Крыма.","title":"Комсомольская Правда в Крыму"},"site_name":"Крым","url":"//crimea.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":71,"@type":"region","domain":"kursk.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Курска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Курской области.","title":"Комсомольская Правда в Курске"},"site_name":"Курск","url":"//kursk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":66,"@type":"region","domain":"lipetsk.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/lipetck.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/lipetck.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/lipetck.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Липецка. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Липецкой области.","title":"Комсомольская Правда в Липецке"},"site_name":"Липецк","url":"//lipetsk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":90,"@type":"region","domain":"magadan.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Магадана. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Магаданской области.","title":"Комсомольская Правда в Магадане"},"site_name":"Магадан","url":"//magadan.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":1,"@type":"region","domain":"msk.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true},{"name":"advert","value":"http://www.kp.ru/best/msk/special-projects/"}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Москвы. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Московской области.","title":"Комсомольская Правда в Москве"},"site_name":"Москва","url":"//msk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":17,"@type":"region","domain":"murmansk.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Мурманска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Мурманской области.","title":"Комсомольская Правда в Мурманске"},"site_name":"Мурманск","url":"//murmansk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":18,"@type":"region","domain":"nnov.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true},{"name":"advert","value":"https://www.nnov.kp.ru/best/nnov/reklamann/"}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/nnovgorod.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/nnovgorod.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/nnovgorod.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Нижнего Новгорода. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Нижегородской области.","title":"Комсомольская Правда в Нижнем Новгороде"},"site_name":"Нижний Новгород","url":"//nnov.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":19,"@type":"region","domain":"nsk.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true},{"name":"advert","value":"https://www.nsk.kp.ru/best/nsk/specprojects/"}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/novosibirsk.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/novosibirsk.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/novosibirsk.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Новосибирска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Новосибирской области.","title":"Комсомольская Правда в Новосибирске"},"site_name":"Новосибирск","url":"//nsk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":20,"@type":"region","domain":"omsk.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Омска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Омской области.","title":"Комсомольская Правда в Омске"},"site_name":"Омск","url":"//omsk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":69,"@type":"region","domain":"orel.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Орла. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Орловской области.","title":"Комсомольская Правда в Орле"},"site_name":"Орел","url":"//orel.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":22,"@type":"region","domain":"penza.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Пензы. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Пензенской области.","title":"Комсомольская Правда в Пензе"},"site_name":"Пенза","url":"//penza.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":23,"@type":"region","domain":"perm.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/perm.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/perm.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/perm.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Перми. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Пермского края.","title":"Комсомольская Правда в Перми"},"site_name":"Пермь","url":"//perm.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":24,"@type":"region","domain":"pskov.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Пскова. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Псковской области.","title":"Комсомольская Правда в Пскове"},"site_name":"Псков","url":"//pskov.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":25,"@type":"region","domain":"rostov.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/rostov.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/rostov.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/rostov.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Ростова-на-Дону. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Ростовской области.","title":"Комсомольская Правда в Ростове-на-Дону"},"site_name":"Ростов-на-Дону","url":"//rostov.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":60,"@type":"region","domain":"ryazan.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Рязани. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Рязанской области.","title":"Комсомольская Правда в Рязани"},"site_name":"Рязань","url":"//ryazan.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":28,"@type":"region","domain":"samara.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/samara.radiokp32.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/samara.radiokp64.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/samara.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Самары. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Самарской области.","title":"Комсомольская Правда в Самаре"},"site_name":"Самара","url":"//samara.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":26,"@type":"region","domain":"spb.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true},{"name":"advert","value":"http://www.spb.kp.ru/specproject/spb/uslugi/"}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/spb.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/spb.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/spb.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Санкт-Петербурга. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Ленинградской области.","title":"Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге"},"site_name":"Санкт-Петербург","url":"//spb.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":27,"@type":"region","domain":"saratov.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/saratov.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/saratov.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/saratov.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Саратова. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Саратовской области.","title":"Комсомольская Правда в Саратове"},"site_name":"Саратов","url":"//saratov.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":85,"@type":"region","domain":"sakhalin.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Сахалина. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Сахалинской области.","title":"Комсомольская Правда на Сахалине"},"site_name":"Сахалин","url":"//sakhalin.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":92,"@type":"region","domain":"sevastopol.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8000/sevastopol.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8000/sevastopol.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8000/sevastopol.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Севастополя. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Севастополя.","title":"Комсомольская Правда в Севастополе"},"site_name":"Севастополь","url":"//sevastopol.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":29,"@type":"region","domain":"stav.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/stavropol.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/stavropol.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/stavropol.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Северного Кавказа. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Ставропольского края.","title":"Комсомольская Правда на Северном Кавказе"},"site_name":"Северный Кавказ","url":"//stav.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":44,"@type":"region","domain":"smol.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Смоленска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Смоленская область.","title":"Комсомольская Правда в Смоленске"},"site_name":"Смоленск","url":"//smol.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":48,"@type":"region","domain":"komi.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Сыктывкара. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию республики Коми.","title":"Комсомольская Правда в Сыктывкаре"},"site_name":"Сыктывкар","url":"//komi.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":65,"@type":"region","domain":"tambov.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Тамбова. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Тамбовской области.","title":"Комсомольская Правда в Тамбове"},"site_name":"Тамбов","url":"//tambov.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":36,"@type":"region","domain":"tver.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/tver.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/tver.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/tver.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Твери. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Тверской области.","title":"Комсомольская Правда в Твери"},"site_name":"Тверь","url":"//tver.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":56,"@type":"region","domain":"tomsk.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Томска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Томской области.","title":"Комсомольская Правда в Томске"},"site_name":"Томск","url":"//tomsk.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":30,"@type":"region","domain":"tula.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Тулы. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Тульской области.","title":"Комсомольская Правда в Туле"},"site_name":"Тула","url":"//tula.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":49,"@type":"region","domain":"tumen.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/tumen.radiokp32.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/tumen.radiokp64.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/tumen.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Тюмени. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Тюменской области.","title":"Комсомольская Правда в Тюмени"},"site_name":"Тюмень","url":"//tumen.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":91,"@type":"region","domain":"ulan.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Улан-Удэ. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Улан-Удэ.","title":"Комсомольская Правда в Улан-Удэ"},"site_name":"Улан-Удэ","url":"//ulan.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":46,"@type":"region","domain":"ul.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Ульяновска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Ульяновской области.","title":"Комсомольская Правда в Ульяновске"},"site_name":"Ульяновск","url":"//ul.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":32,"@type":"region","domain":"ufa.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Уфы. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию республики Башкортостан.","title":"Комсомольская Правда в Уфе"},"site_name":"Уфа","url":"//ufa.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":43,"@type":"region","domain":"hab.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/habarovsk.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/habarovsk.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/habarovsk.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Хабаровска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Хабаровского края.","title":"Комсомольская Правда в Хабаровске"},"site_name":"Хабаровск","url":"//hab.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":33,"@type":"region","domain":"chel.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/chelyabinsk.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/chelyabinsk.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/chelyabinsk.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Челябинска. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Челябинской области.","title":"Комсомольская Правда в Челябинске"},"site_name":"Челябинск","url":"//chel.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":87,"@type":"region","domain":"chita.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Читы. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Читинского района.","title":"Комсомольская Правда в Чите"},"site_name":"Чита","url":"//chita.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":88,"@type":"region","domain":"chukotka.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Чукотки. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Чукотского района.","title":"Комсомольская Правда на Чукотке"},"site_name":"Чукотка","url":"//chukotka.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":76,"@type":"region","domain":"ugra.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Югры. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Ханты-Мансийского автономного округа.","title":"Комсомольская Правда в Югре"},"site_name":"Югра","url":"//ugra.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":79,"@type":"region","domain":"yakutia.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Якутии. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Республики Саха.","title":"Комсомольская Правда в Якутии"},"site_name":"Якутия","url":"//yakutia.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":75,"@type":"region","domain":"yamal.kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/128","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/64","https://kpradio.hostingradio.ru:8003/32"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Ямала. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Ямало-Ненецкого автономного округа.","title":"Комсомольская Правда на Ямале"},"site_name":"Ямал","url":"//yamal.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":35,"@type":"region","domain":"yar.kp.ru","meta":[{"name":"radio","value":true}],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8000/yaroslavl.radiokp32.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8000/yaroslavl.radiokp64.mp3","https://kpradio.hostingradio.ru:8000/yaroslavl.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости Ярославля. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Ярославской области.","title":"Комсомольская Правда в Ярославле"},"site_name":"Ярославль","url":"//yar.kp.ru/"}]},{"@class":68,"@context":"cope","@id":"country","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":3,"@type":"country","domain":"kp.by","image":{"@class":70,"@context":"photo","@id":3,"url":"/share/i/70/3/"},"meta":[],"ru":{"description":"Самые свежие новости Беларуси. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Беларуси.","title":"Новости Беларуси. Комсомольская Правда в Беларуси // KP.BY"},"site_name":"Беларусь","url":"//kp.by/"},{"@context":"quote","@id":84,"@type":"country","domain":"kp.kz","meta":[],"ru":{"description":"Самые свежие новости Казахстана. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Казахстана","title":"Новости Казахстана. Комсомольская Правда в Казахстане // KP.KZ"},"site_name":"Казахстан","url":"//kp.kz/"},{"@context":"quote","@id":39,"@type":"country","domain":"kp.kg","image":{"@class":70,"@context":"photo","@id":39,"url":"/share/i/70/39/"},"meta":[],"ru":{"description":"Самые свежие новости Кыргызстана. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию о Киргизии и Бишкеке","title":"Новости Кыргызстана и Бишкека. Комсомольская Правда в Кыргызстане // KP.KG"},"site_name":"Кыргызстан","url":"//kp.kg/"},{"@context":"quote","@id":14,"@type":"country","domain":"kp.md","image":{"@class":70,"@context":"photo","@id":14,"url":"/share/i/70/14/"},"meta":[],"ru":{"description":"Самые свежие новости Молдовы. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию Молдовы.","title":"Новости Молдовы. Комсомольская Правда в Молдове // KP.MD"},"site_name":"Молдова","url":"//kp.md/"},{"@context":"quote","@id":0,"@type":"country","domain":"kp.ru","meta":[],"radio":{"url":["https://kpradio.hostingradio.ru:8003/russia.radiokp32.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/russia.radiokp64.mp3"," https://kpradio.hostingradio.ru:8003/russia.radiokp128.mp3"]},"ru":{"description":"Самые свежие новости России. Мы ежедневно публикуем самую актуальную информацию.","title":"Новости России. Комсомольская Правда в РФ - газета, радио и сайт // WWW.KP.RU"},"site_name":"Россия","url":"//kp.ru/"}]},{"@context":"cope","@id":"kp","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":"1559","@type":"nav","site_name":"Гид потребителя","url":"https://www.kp.ru/guide/"},{"@context":"quote","@id":"21","@type":"nav","site_name":"Все о КП","url":"https://www.kp.ru/daily/217165/4265546/"},{"@context":"quote","@id":"16","@type":"nav light-blue","site_name":"Радио КП","url":"https://radiokp.ru/"},{"@context":"quote","@id":"327","@type":"nav","site_name":"Реклама","url":"http://www.kp.ru/specproject/spb/uslugi/"},{"@context":"quote","@id":"48","@type":"nav","site_name":"Конкурсы и тесты","url":"/action/"},{"@context":"quote","@id":"587","@type":"nav","site_name":"Новое на сайте","url":"/daily/theme/12360/"}]},{"@context":"cope","@id":"events","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":"1555","@type":"nav blue","site_name":"Гагарин","url":"https://www.kp.ru/daily/gagarin/"},{"@context":"quote","@id":"1517","@type":"nav","site_name":"Время питаться правильно!","url":"https://www.kp.ru/daily/vremya-pitatsya-pravilno/"},{"@context":"quote","@id":"1488","@type":"nav","site_name":"Финансовые итоги года","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/6-glavnykh-finansovykh-itogov-2020-goda/"},{"@context":"quote","@id":"1469","@type":"nav blue","site_name":"Национальный вопрос в России","url":"https://www.kp.ru/daily/national-question/"},{"@context":"quote","@id":"1463","@type":"nav red","site_name":"Попробуй Россию на вкус!","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/poprobuj-rossiyu-na-vkus/"},{"@context":"quote","@id":"1451","@type":"nav green","site_name":"Жить и работать на Дальнем Востоке","url":"https://www.kp.ru/daily/far-east-Life-and-work/"},{"@context":"quote","@id":"1424","@type":"nav","site_name":"На связи","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/nasvyazy/"},{"@context":"quote","@id":"1407","@type":"nav red","site_name":"Опережая время","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/operezhaya-vremya/"},{"@context":"quote","@id":"1368","@type":"nav orange","site_name":"РГСУ за яркой карьерой!","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rgsu/"},{"@context":"quote","@id":"1337","@type":"nav orange","site_name":"Отвечают блогеры Дзена","url":"/daily/otvechayut-blogery-dzena/"},{"@context":"quote","@id":"1336","@type":"nav orange","site_name":"Люди на грани","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/kak-tserkov-pomogaet-v-bede/"},{"@context":"quote","@id":"1331","@type":"nav green","site_name":"Сохранение лесов","url":"/daily/lesnye-pozhary/"},{"@context":"quote","@id":"1329","@type":"nav blue","site_name":"50 легендарных брендов","url":"https://www.kp.ru/specproject/50-luchshih-brendov-2020/"},{"@context":"quote","@id":"1325","@type":"nav light-blue","site_name":"Кем быть? Профессии будущего","url":"https://www.kp.ru/best/msk/future/"},{"@context":"quote","@id":"1324","@type":"nav","site_name":"Тест на ВИЧ: Экспедиция","url":"/daily/theme/15328/"},{"@context":"quote","@id":"1322","@type":"nav green","site_name":"Россия аграрная","url":"/daily/agrarianrussia/"},{"@context":"quote","@id":"1320","@type":"nav light-blue","site_name":"Голосование по поправкам в Конституцию","url":"/daily/theme/15310/"},{"@context":"quote","@id":"1318","@type":"nav","site_name":"Промокод AliExpress","url":"https://www.kp.ru/promokod/kupon/aliexpress/"},{"@context":"quote","@id":"1317","@type":"nav pink","site_name":"Промокод «М.видео»","url":"https://www.kp.ru/promokod/kupon/mvideo/"},{"@context":"quote","@id":"1316","@type":"nav","site_name":"Промокод «Л'Этуаль»","url":"https://www.kp.ru/promokod/kupon/letoile/"},{"@context":"quote","@id":"1313","@type":"nav","site_name":"Волнения в США","url":"/daily/theme/15308/"},{"@context":"quote","@id":"1248","@type":"nav","site_name":"Бизнес помогает","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/biznes-pomogaet/"},{"@context":"quote","@id":"1237","@type":"nav","site_name":"Курс рубля","url":"/daily/theme/15203/"},{"@context":"quote","@id":"1243","@type":"nav lilac","site_name":"ТОП — жилые комплексы (Россия)","url":"https://novostroyki.kp.ru/top2019/rf/Luchshij_zhiloj_kompleks-novostrojka_v_Rossijskoj_Federatsii/"},{"@context":"quote","@id":"1235","@type":"nav red","site_name":"75 лет Великой Победы","url":"/daily/75-let-pobedy/"},{"@context":"quote","@id":"1231","@type":"nav green","site_name":"Россия - страна возможностей","url":"https://www.kp.ru/daily/rossiya-strana-vozmozhnostey/"},{"@context":"quote","@id":"1211","@type":"nav lilac","site_name":"ЖКХ помогает","url":"/daily/ZhKH-pomogaet/"},{"@context":"quote","@id":"1203","@type":"nav light-blue","site_name":"Энергия России","url":"/daily/energiya-rossii/"},{"@context":"quote","@id":"1202","@type":"nav green","site_name":"Экология","url":"/daily/chistaya-strana/"},{"@context":"quote","@id":"1190","@type":"nav pink","site_name":"ЭКО в Москве","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/ya-mama/ehko/"},{"@context":"quote","@id":"1175","@type":"nav light-blue","site_name":"Сериалы","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/"},{"@context":"quote","@id":"1165","@type":"nav","site_name":"Среда для жизни","url":"/daily/housing/"},{"@context":"quote","@id":"1153","@type":"nav light-blue","site_name":"Хостинг","url":"/daily/vps_house/"},{"@context":"quote","@id":"1144","@type":"nav pink","site_name":"Лазерная эпиляция","url":"/daily/lazernaya-epilyaciya/"},{"@context":"quote","@id":"1138","@type":"nav yellow","site_name":"Капитал","url":"/daily/capital/"},{"@context":"quote","@id":"1137","@type":"nav green","site_name":"Нелишние деньги","url":"https://www.kp.ru/daily/nelishnie-dengi/"},{"@context":"quote","@id":"1136","@type":"nav orange","site_name":"Правильное питание","url":"https://www.kp.ru/best/krsk/pravilnoe-pitanie/"},{"@context":"quote","@id":"1127","@type":"nav light-blue","site_name":"Арктика","url":"/daily/arktika/"},{"@context":"quote","@id":"1116","@type":"nav red","site_name":"Наше мясо","url":"https://www.kp.ru/daily/national-product-meat/"},{"@context":"quote","@id":"625","@type":"nav purple","site_name":"Перевал Дятлова","url":"https://www.kp.ru/pereval-dyatlova/"},{"@context":"quote","@id":"1111","@type":"nav lilac","site_name":"Диабет","url":"https://www.kp.ru/best/msk/diabet/"},{"@context":"quote","@id":"1109","@type":"nav blue","site_name":"Отдых в России","url":"https://www.kp.ru/rossiya/"},{"@context":"quote","@id":"1107","@type":"nav red","site_name":"Время здоровья","url":"/daily/vremya-zdorovya/"},{"@context":"quote","@id":"1101","@type":"nav red","site_name":"Боль в суставах","url":"https://www.kp.ru/best/chel/lechenie-sustavov-klinika-kanon-chelyabinsk/"},{"@context":"quote","@id":"1209","@type":"nav blue","site_name":"Старшее поколение","url":"/daily/starshee-pokolenie/"},{"@context":"quote","@id":"829","@type":"nav light-blue","site_name":"В мире","url":"/daily/unrest/"},{"@context":"quote","@id":"7","@type":"nav","site_name":"Дом. Семья","url":"/special/"},{"@context":"quote","@id":"975","@type":"nav","site_name":"Живой уголок","url":"/daily/animal/"},{"@context":"quote","@id":"541","@type":"nav green","site_name":"История современности","url":"/daily/history/"},{"@context":"quote","@id":"1024","@type":"nav red","site_name":"Как победить рак","url":"https://www.kp.ru/best/msk/kak-pobedit-rak/"},{"@context":"quote","@id":"980","@type":"nav azure","site_name":"Клуб любознательных","url":"https://www.kp.ru/daily/klub-lyuboznatelnyh/"},{"@context":"quote","@id":"366","@type":"nav red","site_name":"Клуб потребителей","url":"/daily/potrebit/"},{"@context":"quote","@id":"903","@type":"nav yellow","site_name":"Книжная полка","url":"/daily/books/"},{"@context":"quote","@id":"979","@type":"nav green","site_name":"Культура","url":"https://www.kp.ru/daily/culture/"},{"@context":"quote","@id":"789","@type":"nav pink","site_name":"Мама и малыш","url":"/daily/mama/"},{"@context":"quote","@id":"1019","@type":"nav light-blue","site_name":"Наша рыба","url":"/daily/russian-fish/"},{"@context":"quote","@id":"918","@type":"nav grey","site_name":"Наши права и льготы","url":"/daily/right-benefits/"},{"@context":"quote","@id":"793","@type":"nav azure","site_name":"Образование","url":"/daily/education/"},{"@context":"quote","@id":"791","@type":"nav yellow","site_name":"Приятного аппетита","url":"/daily/gurman/"},{"@context":"quote","@id":"448","@type":"nav grey","site_name":"Украина","url":"/daily/euromaidan/"},{"@context":"quote","@id":"797","@type":"nav red","site_name":"Клиника года","url":"http://www.spb.kp.ru/daily/clinic-of-year/"},{"@context":"quote","@id":"974","@type":"nav green","site_name":"АВТО","url":"/auto/"},{"@context":"quote","@id":"784","@type":"nav red","site_name":"Новости компаний","url":"http://www.spb.kp.ru/daily/company-new/"},{"@context":"quote","@id":"788","@type":"nav blue","site_name":"Умные вещи","url":"/daily/digital/"},{"@context":"quote","@id":"951","@type":"nav","site_name":"Экономические форумы","url":"/daily/ehkonomicheskie-forumy-v-rossii-v-2018-godu/"},{"@context":"quote","@id":"812","@type":"nav","site_name":"Есть работа!","url":"https://www.kp.ru/job/"},{"@context":"quote","@id":"779","@type":"nav","site_name":"Гид потребителя","url":"http://www.kp.ru/guide/"},{"@context":"quote","@id":"960","@type":"nav green","site_name":"Доброволец","url":"/daily/dobrovolec/"}]},{"@context":"cope","@id":"sections","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":"1290","@type":"nav","site_name":"Covid-19 в Петербурге","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/theme/15215/"},{"@context":"quote","@id":"1229","@type":"nav","site_name":"Коронавирус","url":"/daily/koronavirus/"},{"@context":"quote","@id":"1150","@type":"nav","site_name":"Афиша","url":"https://www.kp.ru/afisha/spb/"},{"@context":"quote","@id":"1","@type":"nav","site_name":"Политика","url":"/politics/"},{"@context":"quote","@id":"9","@type":"nav","site_name":"Экономика","url":"/economics/"},{"@context":"quote","@id":"5","@type":"nav","site_name":"Общество","url":"/society/"},{"@context":"quote","@id":"26","@type":"nav lilac","site_name":"Колумнисты","url":"/daily/allcolumn/"},{"@context":"quote","@id":"6","@type":"nav","site_name":"Происшествия","url":"/incidents/"},{"@context":"quote","@id":"938","@type":"nav","site_name":"Путеводитель","url":"https://www.kp.ru/putevoditel/"},{"@context":"quote","@id":"1247","@type":"nav","site_name":"Промокоды","url":"https://www.kp.ru/promokod/"},{"@context":"quote","@id":"3","@type":"nav","site_name":"Звезды","url":"/stars/"},{"@context":"quote","@id":"61","@type":"nav","site_name":"Здоровье","url":"/health/"},{"@context":"quote","@id":"726","@type":"nav azure","site_name":"Спецпроекты","url":"http://www.kp.ru/best/msk/projects/"},{"@context":"quote","@id":"8","@type":"nav red","site_name":"Спорт","url":"/sport/"},{"@context":"quote","@id":"790","@type":"nav green","site_name":"Туризм","url":"/tourism/"},{"@context":"quote","@id":"22","@type":"nav","site_name":"Пресс-центр","url":"/daily/press/"},{"@context":"quote","@id":"4","@type":"nav","site_name":"Наука","url":"/daily/science/"},{"@context":"quote","@id":"780","@type":"nav green","site_name":"Недвижимость","url":"/dom/"},{"@context":"quote","@id":"807","@type":"nav","site_name":"Подписка","url":"/subscribe/periodical/"},{"@context":"quote","@id":"1168","@type":"nav","site_name":"Рассылка","url":"https://www.kp.ru/best/msk/podpiska/"},{"@context":"quote","@id":"581","@type":"nav","site_name":"Телевизор","url":"/daily/televizor/"},{"@context":"quote","@id":"862","@type":"nav","site_name":"ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН","url":"http://shop.kp.ru/"},{"@context":"quote","@id":"18","@type":"nav","site_name":"Коллекции","url":"/daily/collections/"}]},{"@context":"cope","@id":"social","@type":"nav","childs":[{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"999","@type":"button icq","site_name":"Комсомольская правда в ICQ","url":"https://icq.com/chat/kpru"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"1050","@type":"button yandex","site_name":"Яндекс Новости Санкт-Петербург","url":"https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=1771"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"947","@type":"button youtube","site_name":"Youtube Комсомольская правда","url":"https://www.youtube.com/user/kpru"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"937","@type":"button flipboard","site_name":"Flipboard","url":"https://flipboard.com/@KPNews"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"755","@type":"button viber","site_name":"Viber КП","url":"https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"1465","@type":"button telegram","site_name":"telegram","url":"https://telegram.me/truekpru"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"160","@type":"button twitter","site_name":"Твиттер СПБ","url":"https://twitter.com/KpPiter"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"159","@type":"button vk","site_name":"ВК СПБ","url":"https://vk.com/kppiter"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"143","@type":"button instagram","site_name":"instagr.am","url":"https://www.instagram.com/onlinekpru/"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"158","@type":"button facebook","site_name":"FB СПБ","url":"https://www.facebook.com/kppiter"},{"@class":"social-button","@context":"quote","@id":"14","@type":"button ok","site_name":"odnoklassniki group kpru","url":"https://ok.ru/kpru"}]},{"@context":"cope","@id":"heading","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":"1310","@type":"nav","site_name":"Фото","url":"/photo/"},{"@context":"quote","@id":"1213","@type":"nav","site_name":"Видео","url":"/video/"},{"@context":"quote","@id":"1291","@type":"nav red","site_name":"Covid-19 в Петербурге","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/theme/15215/"},{"@context":"quote","@id":"1172","@type":"nav black","site_name":"Политика","url":"/politics/"},{"@context":"quote","@id":"1173","@type":"nav black","site_name":"Общество","url":"/society/"},{"@context":"quote","@id":"1174","@type":"nav black","site_name":"Экономика","url":"/economics/"},{"@context":"quote","@id":"1178","@type":"nav","site_name":"В мире","url":"/daily/unrest/"},{"@context":"quote","@id":"1179","@type":"nav","site_name":"Спорт","url":"/sport/"},{"@context":"quote","@id":"1180","@type":"nav","site_name":"Звезды","url":"/stars/"},{"@context":"quote","@id":"1372","@type":"nav","site_name":"Ищем дом","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/ishchem-dom/"},{"@context":"quote","@id":"1182","@type":"nav","site_name":"Здоровье","url":"/health/"},{"@context":"quote","@id":"1181","@type":"nav","site_name":"Наши права","url":"/daily/right-benefits/"},{"@context":"quote","@id":"1183","@type":"nav","site_name":"Наука","url":"/daily/science/"}]},{"@context":"cope","@id":"special_events","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":"1360","@type":"nav","site_name":"Новости","url":"/online/"},{"@context":"quote","@id":"1457","@type":"nav","site_name":"Трагедия в Казани","url":"/daily/theme/15851/"},{"@context":"quote","@id":"1440","@type":"nav","site_name":"Происшествия","url":"https://www.kp.ru/incidents/"},{"@context":"quote","@id":"1507","@type":"nav","site_name":"Пункты вакцинации","url":"https://www.kp.ru/russia/lechenie-v-rossii/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa/"},{"@context":"quote","@id":"1130","@type":"nav","site_name":"Украина","url":"https://www.kp.ru/daily/euromaidan/"},{"@context":"quote","@id":"1423","@type":"nav","site_name":"На связи","url":"https://www.spb.kp.ru/daily/nasvyazy/"},{"@context":"quote","@id":"1257","@type":"nav","site_name":"Афиша","url":"https://www.kp.ru/afisha/msk/"}]},{"@context":"cope","@id":"services","@type":"nav","childs":[{"@context":"quote","@id":"1266","@type":"nav orange","site_name":"Подписка","url":"/subscribe/periodical/"},{"@context":"quote","@id":"1265","@type":"nav red","site_name":"Реклама","url":"https://advert.kp.ru"},{"@context":"quote","@id":"1264","@type":"nav","site_name":"Радио","url":"https://radiokp.ru/"}]}]}},"quotes":{},"video":{},"sections":{},"press":{},"settings":{},"contest":{},"isLoadingEntities":{}},"news":{"isLoadingNews":{},"freshNews":[],"newsOnline":[],"newsOnlineIsLoading":false,"wasRequestedNews":{},"monthlyNewsPagesCount":{}},"digests":{"isLoadingList":false,"isLoadingDigest":false,"isLoadingDigestPage":{},"mainPageBlocks":[],"mainDigests":null,"wasRequested":{}},"verificationCode":null,"view":{"isVisibleRegionList":false},"likes":{},"question":{},"subscribe":{},"status":{},"suspendableHeight":{},"advert":{"isScrolledFirstTime":false},"audio":{"isPlaying":false,"src":""},"identity":{"providers":[],"token":{"state":"pending"}},"auth":{"isPopupVisible":false},"widgets":{"coronaWidget":{"death":0,"repaired":0,"total":0}}}