Как в кино: Женщина несколько километров промчала с мужчиной на капоте автомобиля по Петербургу

В Красном Селе женщина провезла мужчину на капоте автомобиля Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге женщина за рулем зеленого автомобиля несколько километров везла мужчину на капоте. Около шести часов вечера в воскресенье, 23 мая 2021 года, жители Красного Села заметили необычную машину. Вернее, необычно было то, как на ней ехал мужчина: зацепившись за капот, он не отпускал авто, пока дама гнала по дорогам. Видео происходящего появилось в сети.

- Такси бывает люкс, комфорт и эконом. В Красном Селе появился еще один тип такси - Супермегаэконом! Такси курсирует от Красного Села и до Яльгелево, - пошутили местные жители в сети.

Однако по началу видео кажется, что между парой произошел какой-то конфликт. На кадрах видно, как женщина садится в машину и пытается выехать с парковки, а молодой человек преграждает ей путь и буквально прыгает на машину. Пользователи соцсетей отметили, что такое они видели в кино. Так, например, на капоте авто каталась героиня фильма "Доказательство смерти" Квентина Тарантино.

У водительницы же железная выдержка. Она продолжила ехать по улицам, обгоняя машины, несмотря на то, что на капоте находился человек. Мужчина тоже не спешил слезть: у него было несколько возможностей оказаться на земле, пока автомобиль стоял на светофорах, но он этого не сделал.

- В чем суть данного действия мужика по отношению к даме? Бывший ее что-ли?, - удивились петербуржцы.

Что именно произошло между мужчиной и женщиной, теперь предстоит выяснить полиции. Водителю грозит лишение прав.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА, Вадим Харченко:

Судя по видео, в самом начале произошел наезд на пешехода, что приравнивается к дорожно-транспортному происшествию, а соответственно водитель обязан был руководствоваться ПДД, а именно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, выяснить состояние пострадавшего и вызвать экстренные службы. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав от года до полутора лет или административного ареста до 15 суток. Также ее действия могут квалифицировать, как хулиганство. Что касается действий "пассажира", то в данном случае, вполне возможно его действия будут расцениваться как попытка предотвратить совершение правонарушение (оставление места ДТП), хотя многое зависит от предыстории произошедшего. Оценку действиям и водителя и "пассажира" должны дать правоохранительные органы после проведения соответствующей проверки.

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