Водитель такси жестко высадил пассажира, протащив его по асфальту в Петербурге

Таксист жестко высадил пьяного пассажира из машины в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге водитель такси жестко высадил из машины пассажира. Инцидент произошел на улице Льва Толстого днем в воскресенье, 23 мая 2021 года. При этом, очевидцами драки стали много людей. С их слов, пассажир был очень пьян.

На кадрах, опубликованных в социальной сети, видно, как водитель силой вытаскивает мужчину с переднего пассажирского сидения салона авто и швыряет его на землю.

- Таксист попытался убедить клиента покинуть салон, применив силу таксист быстро садится в машину и уезжает, а обиженный мужчина попытался его догнать, прося другого водителя устроить погоню, - рассказали свидетели.

На кадрах видно, что борьба водителя и пассажира продолжалась долго. В какой-то момент таксист протащил мужчину несколько метров по асфальту за куртку, после чего бросил лежать, а сам бегом сел за руль и уехал.

Пользователи соцсетей разделились: кто-то поддерживал пьяного пассажира, другие вступились за водителя.

Напомним, накануне таксист зарезал другого водителя во время конфликта на дороге. Удар ножом пришелся прямо в сердце. 26-летний мужчина погиб.

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