Эрмитажный кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей на Евро-2020

Кот Ахилл снова станет оракулом на Евро-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Знаменитый петербургский кот Ахилл снова станет предсказателем на время проведения Чемпионата Европы по футболу 2020. Мохнатый оракул из Эрмитажа очень хорошо зарекомендовал себя во время ЧМ-2018, тогда усатый прорицатель верно предсказал исход семи из девяти матчей. Участие белого пророка обсуждалось еще в 2019 году, когда Петербург только готовился к Евро-2020, но несмотря на перенос футбольного события из-за коронавируса, от кандидатуры такого важного эксперта не отказались.

- Я думаю, все будут ждать его новых прогнозов, и, конечно, было бы неправильно обманывать эти ожидания. Мы поддержим эти планы, если, конечно, Ахилл согласится, - заявил еще в марте вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен подтвердила, что Ахилл с радостью снова станет предсказателем и подойдет к этой миссии со всей ответственностью. Угадывать результаты матчей белому красавцу предстоит, выбирая миску с едой под флагом команды, которая, вероятно, победит.

Сейчас в Петербурге идет активная подготовка к ЕВРО-2020. Первый матч между Польшей и Словакией пройдет уже 14 июня.

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