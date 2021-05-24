До сих пор в коме: Что известно о состоянии солиста Мариинского театра Давида Залеева, упавшего с электросамоката

Давид Залеев получил тяжелейшие травмы из-за падения с электросамоката. Фото: СОЦСЕТИ

Состояние солиста Мариинского театра, танцора Давида Залеева стабилизировалось. Врачи по-прежнему осторожны в прогнозах, но шансы молодого человека на возвращение к нормальной жизни существенно выросли. Об этом «КП-Петербург» в понедельник, 24 мая 2021 года, рассказал осведомленный источник.

Напомним: в ночь на 13 мая Давид неудачно упал с электросамоката и получил тяжелейшие травмы головы. Танцора экстренно доставили в Мариинскую больницу, прооперировали и ввели в медикаментозную кому.

- В конце прошлой недели для Давида собрали консилиум специалистов и перевели его в другое учреждение, - разъяснил источник. – Из комы его пока не выводили и вряд ли выведут в ближайшее время. Сейчас ресурсы его организма целесообразно тратить на что-то одно – либо на осознанную мыслительную и двигательную деятельность, либо на восстановление жизненных функций после травм и операции.

Возвращение танцора на сцену по-прежнему под большим вопросом, но в его состоянии наметились сдвиги к лучшему. Фото: СОЦСЕТИ

Незадолго до перевода состояние молодого человека удалось стабилизировать. Теперь врачи, ранее оценивавшие его шансы на выживание как «пятьдесят на пятьдесят», более оптимистичны в прогнозах: по словам источника, большие надежды они возлагают на собственные резервы молодого организма.

- Сейчас к Давиду приковано пристальное внимание как общественности, так и городских властей, - констатирует собеседник издания. – С ним работают опытные специалисты, он обеспечен всем необходимым – от медикаментов до новейших систем мониторинга состояния. Теперь остается только ждать. Его возвращение на сцену по-прежнему под большим вопросом, но, скорее всего, после выхода из комы он сможет вернуть большую часть двигательных функций.

Причины случившегося с Давидом на данный момент не известны. Согласно одной из версий, молодой человек в момент падения был пьян – однако его близкие друзья и знакомые решительно это опровергают и списывают роковое падение на усталость после долгих тренировок и репетиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солист Мариинского театра Давид Залеев получил тяжелейшую травму при падении с электросамоката

Врачи ввели заслуженного артиста Северной Осетии в медикаментозную кому, прогнозы неутешительные (подробности)

«Может не вернуться на сцену»: Состояние солиста Мариинского театра Давида Залеева, упавшего с самоката, остается тяжелым

Танцор получил тяжелейшие травмы, сейчас он находится в медикаментозной коме (подробности)