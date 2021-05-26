Полицейский спас пожилую женщину из задымленного подъезда в Петербурге

Сотрудник ДПС пришел на помощь пожилой женщине, которая не могла самостоятельно выбраться из задымленного подъезда в «высотке» в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полицейский спас жителей многоэтажного дома и помог выбраться из задымленного подъезда пожилой женщине. Около трех часов дня вторника, 25 мая 2021 года, сотрудник ДПС Ильдар Сафиулин находился на маршруте патрулирования, когда заметил сильное задымление на верхних этажах многоквартирного дома 38 на Заводском проспекте в Колпино. Он немедленно сообщил об этом в пожарную службу, а сам бросился выводить людей из дома.

- Сообщив о произошедшем в экстренные службы, полицейский не остался в стороне. Зайдя в подъезд, он увидел, что весь подъезд, в особенности верхние этажи, заволокло едким дымом. Не раздумывая, он поднялся на 15 этаж и стал звонить во все квартиры, стараясь максимально оперативно оповестить жильцов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Почти все жильцы смогли быстро выбраться на улицу подальше от дыма. Однако 76-летняя пенсионерка, проживающая в одной из квартир, ввиду проблем со здоровьем самостоятельно покинуть подъезд не смогла. Тогда полицейский помог пожилой женщине спуститься вниз.

- Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали задымление. Как оказалось, возгорание произошло в мусоропроводе, но под воздействием воздушной тяги дым поднялся вверх, - пояснили в полиции.

Благодаря бдительности и быстрым действиям полицейского никто не пострадал, а пожар удалось вовремя предотвратить.

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