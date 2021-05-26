Доктор Петр Яблонский – о наделении статусом Почетного гражданина Петербурга: «Это высочайшая честь для меня»

Хирург воспринимает новое звание как акт доверия и как аванс со стороны Северной столицы. Фото: СПб НИИ фтизиопульмонологии

Список из 45 почетных граждан Петербурга пополнили еще два выдающихся деятеля города на Неве. За балетмейстера, Народного артиста России Бориса Эйфмана и директора НИИ фтизиопульмонологии, Заслуженного врача России Петра Яблонского проголосовало большинство участников закрытого заседания в Мариинском дворце.

Самых достойных депутаты выбирали из четырех кандидатур: конкуренцию Яблонскому и Эйфману составили ректор Политеха, академик Юрий Васильев, а также гендиректор фармацевтической компании «Биокад» Дмитрий Морозов.

– Избрание в число почетных граждан – дань уважения нашим выдающимся землякам, – отметил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. – Бориса Эйфмана знают везде, где хотя бы раз произносили слово «балет»: 40 лет он руководит театральным коллективом, который благодаря его таланту и энергии стал одной из визитных карточек нашего города. Имя Петра Яблонского – бренд современной инновационной медицины. Его никогда не забудут сотни пациентов, которых он вытащил с того света. В арсенале доктора более 650 научных работ, уникальные операции по трансплантации органов и широкое внедрение роботизированных технологий.

Церемония вручения новым почетным гражданам знаков отличия традиционно пройдет в Ротонде Мариинского дворца завтра, в День города. Накануне Петр Яблонский – в перерыве между операциями – признался «Комсомолке», что в связи с новым статусом чувствует невероятное смущение и душевный подъем.

– Это высочайшая честь для меня. Воспринимаю это звание как акт доверия, как аванс – хотя делал и буду делать все и для нашего города, и для людей! – поделился Петр Каземирович. – Это знак уважения коллег (я был выдвинут Ассоциацией врачей Петербурга, которую создавал). То, что переживаю сейчас, по эмоциональному окрасу сопоставимо с избранием меня председателем Хирургического общества Пирогова.

– Зачем Петербургу вообще институт почетных граждан?

– Так как это достойные личности и действительно граждане с большой буквы, они становятся камертонами, на которые петербуржцы могли бы равняться, к которым бы прислушивались. В целом благодаря почетным гражданам наш город становится еще лучше, чище, значимее в мире культуры, науки, медицины – во всех своих ипостасях.

– Что бы Вы пожелали Петербургу в его день рождения?

– Процветания, а также сил, терпения, талантов, мудрости, трудолюбия для его развития и укрепления. Я помню город в разные годы, и заметнее всего он похорошел в период празднования 300-летия. Хотелось бы, чтобы подобный ренессанс случился в Петербурге опять.