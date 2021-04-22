Имена новых Почетных граждан Санкт-Петербурга назовут 26 мая

В числе Почетных граждан Петербурга – Жорес Алферов и Даниил Гранин. Фото: Александр ГЛУЗ

Депутаты города на Неве готовятся к избранию новых Почетных граждан Санкт-Петербурга.

– Постановление о том, что в этом году мы будет избирать Почетных граждан, было принято сегодня на закрытом заседании, – отметил председатель регионального Законодательного собрания Вячеслав Макаров. – Безусловно, это будет большим политическим и культурным событием. Кандидатуры есть.

Имена людей, которые внесли большой вклад в науку, культуру и экономику Северной столицы, назовут накануне Дня города – 26 мая, на очередном заседании парламента.

Первые Почетные граждане Петербурга стали появляться еще до революции, а после советского перерыва таким званием принялись наделять вновь с 1993 года. За последние 28 лет ряды Почетных граждан пополнили 45 человек.

В прошлом году почетного звания удостоились руководитель «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин и гендиректор НМИЦ имени Алмазова, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.