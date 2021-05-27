Звездные гости, розыгрыш призов и признания в любви городу: Прямая онлайн-трансляция марафона на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM

Прямая онлайн-трансляция марафона на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

Праздничный эфир Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» стартует 27 мая в 11.00 сразу на двух площадках - непосредственно в студии и на Дворцовой площади, где будет установлен новый рекорд России. Ровно в 11.30 у Эрмитажа 318 человек примут участие во флешмобе по самому массовому чтению газеты. А на волне 92.0 FM зазвучит голос нашего первого гостя марафона - кинорежиссера-документалиста Нины Стрижак. В 12.33 в прямом эфире появится стендап-комик Антон Борисов, а в 15.03 - любимый миллионами россиян актер Михаил Боярский. Полный список гостей и расписание программы можно посмотреть в разделе Книжный салон.

Самые яркие высказывания героев праздничного эфира на Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», их признания в любви городу появятся в режиме онлайн в нашем репортаже - следите за прямой трансляцией из студии Радио «КП» и c Дворцовой площади с 11.00 до 22.00.

Но какой же день рождения без подарков? Мы определим победителей на лучшее поздравление Санкт-Петербурга, подарим слушателям 14 портативных колонок и еще десятки классных призов.

Оставайтесь на волне 92.0 FM, оставайтесь с городом!