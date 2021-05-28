Загрыз трех котов и утащил собаку: Голодный волк терроризирует жителей поселка в Ленобласти

Голодный волк украл пять животных в поселке Ленобласти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голодный волк начал терроризировать жителей поселка Рябово в Ленинградской области. Пару месяцев назад у них начали пропадать домашние животные: сначала кот, потом собака вместе с цепью, которой она была привязана, следом еще два кота. Жильцы обыскали всю местность в поисках своих любимцев и даже не могли предположить, что животных забирает лесной гость. Об этом "КП-Петербург" 28 мая 2021 года рассказала местная жительница Екатерина, которая лишилась кота.

- Хозяева животных сначала и предположить не могли, что это волк. Думали - это дачники из соседнего садоводства забрали себе, - рассказала Екатерина. - Мой кот Черныш пропал 15 мая, я искала его 10 дней. Сначала вблизи дома, у соседей в сараях, вдруг случайно закрыли. Пока не сообразила посмотреть камеру в ту ночь, когда он пропал.

Екатерина 10 дней не знала, как ужасно погиб ее любимец Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

То что увидела женщина, повергло ее в шок. На видео с камеры наблюдения, установленной на входе на ее участок, видно, как под по двору бегает волк. Худощавое на вид животное рыскало вокруг в поисках еды. И в итоге он нашел свою жертву. Схватил пастью кота и начал мотать его из стороны в сторону. Это был кот Екатерины.

- Судя по всему, волк поселился где-то недалеко, может на заброшенной ферме. А что, если у него появится семейство и набеги участятся? Мы боимся за наших детей, - взволнованна женщина.

Жители поселка сначала обратились в администрацию Тосненского района, но не дождавшись ответа, Екатерина рассказала об их беде в комментариях одного из постов в Instagram губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Тот сразу же перенаправил обращение женщины в управление ветеринарии, а также комитет по охране и контролю животного мира, которые немедленно занялись проверкой.

- Ветеринарные специалисты Тосненского района сообщили, что выехали на место, встретились с заявительницей. Также сказали, что на месте сегодня будут работать охотники для отслеживания животного. В ближайшее время наши специалисты разложат вакцину против бешенства около леса, находящегося рядом с постройками, - ответили в управлении.

Екатерина сказала, что они очень благодарны за оперативность и отзывчивость госслужб. Однако вопрос пока еще не решен.

- Сегодня я узнала, что четыре дня назад пропал еще один кот, - рассказала Екатерина.

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