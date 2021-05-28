Тюленят Крикушу и Лебяжку вернули в Финский залив после реабилитации

В Петербурге провели первый выпускной для тюленят, лечившихся после истощения. Фото: "Водоканал"

Сотрудники Фонда балтийской нерпы в торжественной обстановке провели первый в 2021 году выпускной ластоногих после их реабилитации. В большую воду отправились Крикуша и Лебяжка. Первому ластоногому дали такую кличку из-за излишней крикливости во время лечения. Он был настоящим «заводилой» всех тюленят в Центре реабилитации. А подружке парня дали имя по месту нахождения – поселка Лебяжье, ее нашли в тяжелом состоянии в судорогах.

Малышей, весивших по 45 кг, доставили к выпуску в клетках. Фото: "Водоканал"

Теперь это уже не истощенные малыши, беспомощные без мамы, а крепкие «колобки» с приобретенными навыками для самостоятельного выживания. Если у них поначалу будет плохо с охотой, то спасет припасенный жир.

- К моменту самостоятельной жизни каждый из тюленят весит уже более 45 килограммов. Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут, - рассказывают в пресс-службе петербургского «Водоканала».

Лебяжка сначала пристально изучила "папарацци", а уже потом отправилась в воду. Фото: "Водоканал"

Сейчас в Центре реабилитации остается еще много ластоногих пациентов, они адаптируются к уличному бассейну, привыкают к холодной воде. Всех малышей кормят исключительно из-за ширмы, чтобы они не привыкали в будущем к человеку, который должен будет принести им вкусной рыбки.