«Андрей женолюбив был, переплюнул меня»: Иван Краско узнал результат ДНК-теста на родство с якобы внебрачной дочерью покойного сына

Иван Краско узнал, действительно ли у его сына Андрея была внебрачная дочка. Фото: Артем КИЛЬКИН / "Первый канал"

Народный артист России Иван Краско на всю страну узнал результат ДНК-теста, который он сделал, чтобы установить возможное родство с якобы внебрачной дочерью покойного сына. Напомним, 46-летний стилист из Санкт-Петербурга Анна Быстрова недавно заявила, что тайно встречалась с Андреем Краско за два года до его смерти. Чтобы окончательно разобраться в запутанной истории, ее пригласили на «Первый канал» в передачу «Пусть говорят».

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА И ПРОГУЛКИ ПО ПЕТЕРБУРГУ

Анна пришла в студию в довольно откровенном наряде с декольте и с ностальгией погрузилась в прошлое, вспоминая о знакомстве с Краско-младшим. По ее словам, он очаровал ее вмиг. Время они проводили не только в интимной обстановке в гостинице, но и гуляя, например, в Ботаническом саду или на Марсовом поле.

Анна воодушевленно рассказывала о романе с Андреем Краско, но собеседники ей, кажется, не поверили. Фото: скриншот передачи "Пусть говорят" на Первом канале"

- Это было теплое время, весна, цветет сирень. Была предвыборная программа в Петербурге. Туда меня пригласила подруга. В гримерке я увидела Андрея. У него глаза засияли, заулыбался. Что-то вспыхнуло сразу, он начал шутить. Ощущение, что мы давно знакомы были. Я не знала его как звезду, просто лицо показалось знакомым. Да, это был 2004 год, я была замужем. Но после съемок передачи Андрей достал сигаретку, предложил мне, так и познакомились, - вспоминает Анна.

В студии со скепсисом отнеслись к словам стилиста. Многие задались вопросом, действительно ли Анна ни разу не видела Андрея Краско по телевизору или в кино, ведь в 2004-м был его пик карьеры. Женщина же парирует тем, что ТВ ее не интересует и сейчас, а с интернетом она не в ладах.

- Не сильная я в технологиях! Андрей позвонил мне спустя два дня после передачи. Он же лев по гороскопу, хотелось, видимо, ему покорить меня, магнетизм возник. Ивану Ивановичу или другим родственникам я не могла рассказать тогда о романе, ведь Андрей меня не знакомил с окружением. Да и я дико загружена была по работе, - твердит возможная любовница Краско-младшего.

Анна рассказывает, что втайне от мужа встречалась с Андреем Краско, тот вмиг очаровал. и она не устояла. Фото: Станислав ЛЕВШИН / СОЦСЕТИ

Далее, как заверяет Анна, она по глупости попала в жесткое ДТП – влетела прямиком в грузовик из-за невнимательности. Только в больнице она узнала о беременности, это была 10 неделя. На вопрос, почему Анна не сказала о ребенке Андрею, женщина отвечает тем, что на протяжении двух месяцев она отходила от амнезии из-за сотрясения мозга.

«Я БУДУ ТОЛЬКО СЧАСТЛИВ ВНУЧКЕ!»

Чуть погодя, к Анне присоединился и Иван Краско, давший добро на ДНК-тест. Он сразу заметил, что про Андрея «много наплели» и попытался проверить, совпадают ли их встречи по датам нахождения сына в Петербурге – ведь в то время Андрей переехал в Москву и работал, не покладая рук.

- Ох, женская логика для меня вещь непостижимая! Все просто, мой сынок мальчиком женолюбивым был, в папеньку, даже переплюнул меня, - обращается к залу и Анне Краско-старший. – Но если ваша дочь действительно моя внучка, я буду только счастлив! Вопрос наследства? Так отдавать то уже нечего от Андрея. Штаны последние сниму, давайте! Надо ДНК!

Иван Иванович тепло встретил возможную внучку и успокоил девочку, которая от волнения даже расплакалась, в отличие от матери. Фото: скриншот передачи "Пусть говорят" на Первом канале"

После заявления Ивана Ивановича перед зрителями предстала предполагаемая внучка 90-летнего артиста. Елизавете 15 лет. По ее словам, мама сообщила ей о возможном родстве с Краско… всего пару недель назад. Девочка явно чувствовала себя не в своей тарелке, ее трясло, а взгляд все время падал куда-то вниз.

- Скорее, я не жду результат ДНК-теста. Хочу, чтобы все было по-старому, спокойно, - тихонько сказала Лиза.

К слову, Иван Краско постарался быстрее успокоить девочку, общался с ней и попытался разглядеть знакомые черты лица.

- Человечек-то хороший, стеснительный, робкий! – отметил Иван Иванович.

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