Иван Краско об «отцовстве» в 90 лет: Я им сразу сказал: «Побойтесь бога»

Иван Краско поставил точку в истории с новой дочерью Фото: Артем КИЛЬКИН

Народный артист России Иван Краско поставил точку в истории с ребенком, рожденным от молодой любовницы. История всколыхнула медиа после того, как 31-летняя Юлия Кичемасова заявила, что отцом ее малыша является Иван Иванович. Девушка и ранее попадала в скандалы рядом с фамилией Краско. Два года назад выходило шоу, на котором утверждалось, что Кичемасова - любовница Краско, которая пытается увести его от молодой жены Натальи Шевель.

Кичемасова вызвалась родить ребенка Ивану Краско после того, как Шевель отказалась от пополнения в семье. Чуть позже Иван Краско пояснил, что на самом деле это подставная актриса, которая никогда не была с ним в отношениях.

Однако спустя два года Кичемасова вновь вышла на сцену и заявила, что все-таки родила для 90-летнего артиста ребенка благодаря процедуре ЭКО. Чтобы установить отцовство малыша, даже провели процедуру ДНК. И сейчас Иван Иванович прокомментировал эту историю.

Иван Краско вернулся на сцену после коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я знал, что у меня нет дочери. Я им сразу сказал: "Побойтесь бога", - поделился с "КП-Ппетербург" Иван Краско. - Популярность у меня есть, но не до такой же степени. На такое я бы не пошел. Я сейчас живу с Натальей Николаевной (Вяль, бывшая жена - прим.ред.), я ее зачем буду подводить.

Иван Краско сделал такое заявление "КП", когда мы пришли посмотреть на его первый концерт в театре после выздоровления от коронавируса.

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