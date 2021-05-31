Реставрационная мастерская взялась за спасение «беседки Немца» из фильма «Брат»

После выхода фильма последнее пристанище Александра фон Бекмана превратилось в одну из главных точек притяжения поклонников картины Балабанова «Брат». Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В марте этого года студенты СПбГУ обратили внимание на плачевное состояние одной из неформальных достопримечательностей Петербурга - семейное захоронение генерал-майора Александра фон Бекмана и решили взяться за спасание элемента архитектурного наследия Смоленского лютеранского кладбища.

Это место хорошо знакомо горожанам по фильму «Брат». По сюжету, здесь, вместе с другими бездомными, ютился Немец. Приходил сюда и главный герой - Данила Багров.

После выхода фильма последнее пристанище Александра фон Бекмана, скончавшегося в далеком 1883 году, превратилось в одну из главных точек притяжения поклонников картины Балабанова «Брат». Увы, такая популярность не пошла склепу на пользу, а, напротив, ускорила разрушение металлического каркаса, который сейчас больше походит на ржавый мангал местами покрытый сажей.

По сюжету фильма здесь ютился Немец. Приходил сюда и главный герой - Данила Багров. Фото: кадр из фильма

Поэтому, заручившись поддержкой КГИОП, будущие специалисты по охране объектов культурного наследия организовали сбор средств на реконструкцию склепа. Спустя два месяца волонтеры официально заявили об успешном завершении первого этапа кампании. Итоговая сумма превзошла все возможные ожидания. Вместо 60 000 ребята собрали 288 022 рубля. Правда, после уплаты процентов краундфайдинговой платформе и выпуска сувенирной продукции сумма сократилась почти на треть.

- В конечном счете, у нас осталось около 200 000 рублей. По условиям договора с краундфайдинговой платформой, мы были обязаны потратить часть средств на выпуск сувенирной продукции. Например, на изготовление сумок. Остальные собранные средства мы направили в реставрационную мастерскую, с которой уже заключен договор. На эти деньги там начнут разрабатывать проектную документацию и сделают замеры, - рассказала руководитель проекта, студентка СПбГУ Валерия Ефремова.

Захоронение генерал-майора Александра фон Бекмана находится на Смоленском лютеранском кладбище. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Однако 200 тыс. рублей оказалось недостаточно даже для первого этапа реставрации беседки. По словам Валерии Ефремовой, для полного составления проектной документации потребуется еще столько же. Только после этого волонтеры начнут собирать средства, которые пойдут непосредственно на сами работы. К счастью, второй этап сбора средств стартовал также удачно, как и первый. За неполные сутки волонтерам перечислили 15 000 рублей.

- На втором этапе мы решили отказаться от краундфайдинговой платформы из-за большой комиссии, - поделилась Валерия.

Девушка добавила, что благодаря кампании по сбору средств, все больше петербуржцев начинают воспринимать склеп не как достопримечательность из фильма, а как захоронение генерал-майора Александра фон Бекмана и неотъемлемую часть Смоленского лютеранского кладбища. Также ребята периодически проводят на погосте экскурсии и субботники. Так что благодаря стараниям волонтеров, маргинальная публика сейчас наведывается на кладбище гораздо реже.