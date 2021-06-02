Беглов посетил стенд Санкт-Петербурга на открытии ПМЭФ-2021

Губернатор Петербурга приехал на техническое открытие ПМЭФ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Губернатор Санкт-Петербурга осмотрел стенд города на открытии Петербургского международного экономического форума. Пока что это «техническое» открытие, а все официальные мероприятия состоятся позднее.
- Основным лейтмотивом петербургского стенда стала экология, точнее чистая энергия. В центре стоит буква «Н» - знак водорода в таблице Менделеева. Он символизирует водородную энергетику и чистый транспорт, водные экобасы, в частности, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из Экспофорума. - Также очень много внимания уделено проекту «Остров фортов». Но не в общем, как ранее, а конкретно: музей подводных лодок, яхтенная марина.
Основная тема петербургского стенда - чистая энергия.
Фото: Анна ПОСЛЯНОВА
Также на стенде Петербурга представлены: проект строительства ШМСД - широтной магистрали скоростного движения, который уже реализуется; хайпарк ИТМО с научными центрами и кампусами; макет особой экономической зоны с движущимися объектами и многое другое.
"Комсомольская правда" - информационный партнер форума.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Отметим, что на форуме представлен и павильон холдинга «Комсомольская правда» - информационного партнера мероприятия.
Официальное открытие ПМЭФ-2021 состоится утром 3 июня. Сам форум продлится до 5 числа. Все основные события пройдут в выставочном комплексе Экспофорум.
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