Смольный заключил контракт и показал карту расширения зоны платной парковки в Петербурге до 2023 года

Зону платной парковки расширят в несколько раз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту заключил контракт на проектирование расширения зоны платной парковки в центре Петербурга. Об этих планах было объявлено еще весной, а сейчас процесс перешел в фазу реализации. Также Смольный публикует и карту мест, которые в 2021 и 2022 годах станут доступны для стоянки только за деньги.

- В перечень расширения платной зоны в 2021 году вошла 71 улица Центрального района в границах Невского проспекта, Воскресенской и Синопской набережных, а также реки Фонтанки. Подрядчику предстоит завершить работы по проектированию до конца июня, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также выигравший конкурс подрядчик, согласно техническому заданию, спроектирует зону платной парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Ввод этой зоны в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Планы на ближайшие два года озвучили в Смольном. Фото: www.gov.spb.ru

В Смольном отмечают, что смысл проекта в сокращении пробок в городе, а жители Северной столицы, оказывается, сами просили расширить зону и на их улицы.

- Цель создания зоны платной парковки – регулирование транспортных потоков, обеспечение приоритета общественному транспорту и упорядочение парковочного пространства. Теперь, в центре города парковаться стало гораздо проще. Горожане уже замечают положительные изменения. А петербуржцы, проживающие за пределами платного парковочного пространства, неоднократно обращались с просьбами о расширении зоны с целью наведения порядка на их улицах, - заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Отметим, что вслед за центром Петербурга платная парковка шагнет на Васильевский остров и Петроградскую сторону. Всего в 2023 году в городе должно насчитываться около 65 тысяч платных мест для стоянки.

А эксперты в свою очередь напоминают, что Северная столица остается чуть ли не единственным крупным городом Европы, где парковка в центре была бесплатной. Они призывают искать в нововведении хорошие стороны - порядок на улицах и свобода для общественного транспорта, а также смириться с изменениями: «это как дождик».

На сегодняшний день платная парковка работает на 28 улицах Петербурга. Деньги берут за стоянку в период с 8:00 до 20:00. Стоимость часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М (мотоциклы и мопеды) – 30 рублей, для грузовиков – 120 рублей.

Местные жители могут оформить годовой абонемент стоимостью 1800 рублей, а для ряда льготных категорий, в том числе ветеранов и многодетных семей, парковка и вовсе бесплатна. Не берут денег и с владельцев электромобилей.

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