Только половина петербуржцев соблюдает масочный режим в транспорте

В Петербурге отчитались о последних проверках соблюдения масочного режима в общественных местах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуационный центр Смольного по вопросам соблюдения мер безопасности усилил работу с началом туристического сезона и выявил, что только половина пассажиров общественного транспорта Санкт-Петербурга соблюдают масочный режим. Для сравнения, в пик пандемии, поздней осенью и зимой, средства индивидуальной защиты надевали 84%.

Грешат и предприниматели – нарушения вроде отсутствия антисептиков, QR-кодов и соцдистанции наблюдаются у 16% заведений потребительского сектора. Ранее в «черном списке» были только 4% горе-бизнесменов.

- Сотрудники исполнительных органов госвласти сосредоточены на проверке разрешений на проведение массовых мероприятий. К примеру, инспектора аннулировали QR-код ООО «РУФ ПРОЕКТ» (концертная площадка недалеко от Севкабель Порта – Прим.ред.) из-за игнорирования требований эпидстандарта. Теперь деятельность организатора невозможна без необходимого кода, - сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике и торговле Петербурга.

Усиленные проверки продолжаются каждый день. Нарушителям по-прежнему грозят штрафы. Но, как показывает практика, физическим лицам суды, в основном, выписывают предупреждения за антиковидный проступок.

К слову, масочный режим в городе действует по 12 июля. Но не факт, что его затем упразднят. Уровни заболеваемости коронавирусом и госпитализаций в городе остаются высокими.