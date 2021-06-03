Суд отклонил иск историка Соколова к «научному врагу» Понасенкову

Суд встал на сторону Евгения Понасенкова, отказав историку Олегу Соколову в иске о защите "научной" репутации и чести. Фото: Артем КИЛЬКИН

Савеловский суд Москвы отклонил иск историка Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет тюрьмы за жесткое убийство возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, к своему оппоненту Евгению Понасенкову. Напомним, одиозный доцент требовал, чтобы его враг опроверг суждения о плагиате и краже научных концепций при исследовании Наполеоновских войн. Сам Понасенков не скрывал восторга от итога судебных тяжб, о чем тут же сообщил СМИ.

- Процесс тянулся больше трех лет (дошло аж до третьей инстанции, которая спустила дело вообще на новое рассмотрение) – и только что Савеловский районный суд Москвы вынес решение: иск Соколова ко мне полностью отклонен. Одновременно это и прецедент в истории науки, - рассказал Понасенков журналистам.

Напомним, что Соколов не раз утверждал в суде о том, что его подтолкнул на преступление негативный психологический фон, который якобы был создан Понасенковым и его последователями. Сам Евгений свою вину отрицал и смеялся над подобными заявлениями. О подробностях долгой вражды двух историков «Комсомолка» писала отдельно.

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