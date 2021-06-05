«У меня вымогали деньги, чтобы закрыть вопрос»: Вячеслав Малафеев о задержании дочки с наркотиками

В марте 2020 года Ксюшу Малафееву задержали при попытке сбыть наркотики. Фото: СОЦСЕТИ

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев дал большое интервью телеведущей Ксении Собчак. В нем, в программе «Док Ток» на Первом канале, он рассказал об отношениях с дочерью Ксюшей, которую год назад поймали при попытке продать наркотики. Отец уверен: все это произошло неспроста, а целью были его деньги.

- Я мог вообще ничего не говорить. Об этом мог никто не узнать. После того, как все произошло, у меня вымогали деньги, чтобы это вопрос закрыть, когда была ситуация с ее задержанием. Звонили всякие «решалы». Неделя прошла, пока все попало в СМИ. Но я решил, что она должна пройти через этот урок, - рассказал Малафеев. - У нее не было мотивов для распространения наркотиков, там стоимость изъятого всего три тысячи рублей. Это было спровоцировано, чтобы с папы взять денег. Один из тех, кто ее задерживал, сейчас в СИЗО по делу о таком же вымогательстве.

Вячеслав отказался "заминать" дело и предпочел дать дочку жизненный урок. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Вячеслав подчеркнул, что не оправдывает дочку - то, что на сделала - ужасно. Но он твердо решил преподать дочке урок: «Это моя позиция как отца, это сложное решение, но правильное, чтобы она поняла. Она потом сама испугалась, ей всего 17, сейчас ей страшно».

Напомним, что по делу о распространении Наркотиков Ксении Малафеевой грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас девушка находится в реабилитационной клинике, где проходит лечение от наркозависимости.

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