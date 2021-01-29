«Мы вынуждены»: Вячеслав Малафеев отправил в реабилитационную клинику дочь, пойманную на наркотиках

Вячеслав Малафеев отправил свою дочь Ксению в клинику на реабилитацию. Фото: instagram.com/___malyshkaaaa

Легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев, только что выздоровевший от коронавируса, впервые на публике рассказал о состоянии своей 16-летней дочери Ксении, которую весной 2020 года поймали на сбыте наркотиков. Напомним, тогда девочку отправили на психиатрическую экспертизу по уголовному делу. Позже она выписалась из больницы и рассказывала подписчикам в Instagram, что страдает булимией, а в истории нет никакого криминала.

Ксения ранее уходила из дома и пыталась жить и зарабатывать самостоятельно. Фото: instagram.com/___malyshkaaaa

Малафеев признался, что вынужден отправить дочь в реабилитационный центр. Как рассказывает глава семейства у себя в Instagram, судебный процесс еще не закончен (девочке может грозить лишение свободы – Прим.ред.). Сам Вячеслав называет всю сложившуюся ситуацию «неприятной».

- Мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику. К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни, - заявляет Малафеев.

О тяжелом решении Малафеев рассказал своим подписчикам. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Добавим, ранее Ксения уже уходила из дома родителей, чтобы жить самостоятельно. Она даже решила стать поп-певицей и взяла псевдоним «Малышка» .

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