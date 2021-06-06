Причины смерти актера Артема Анчукова: Татьяна Буланова раскрыла подробности болезни друга

"Комсомолка" узнала причины смерти актера Артема Анчукова, снявшегося в "Улицах разбитых фонарей" и "Мажоре". Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны причины смерти актера Артема Анчукова, известного по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Молодежка», а также по роли ринг-анонсера боев ММА. Напомним, артист умер в Санкт-Петербурге, о чем «Комсомолке» сообщила его близкий друг Татьяна Буланова. Еще недавно певица и актер выступали на сцене дуэтом с совместными песнями, но вмешалась болезнь.

- Коронавирус унес его жизнь. Осложнения пошли. Так получилось, что уже ничего не сделать было, - призналась Татьяна Буланова в разговоре с «КП-Петербург».

Добавим, что у Анчукова около 70 ролей в кино. Помимо этого он играл в театре и иногда подрабатывал ведущим концертов.

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