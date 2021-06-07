Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Оперная певица Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом. Фото: кадр из видео: youtube.com/ Римма Волкова

Бывшая солистка Мариинского театра, народная артистка России Римма Волкова погибла в страшном ДТП под Петербургом. Об этом сообщают сотрудники Музыкальной школы имени Римского-Корсакова, где преподавала артистка.

- С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу - всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников, - говорится в сообщении школы на странице ВКонтакте.

В этой иномарке и находилась погибшая Римма Волкова. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия потрясла учеников школы и поклонников таланта артистки: Мы разом все осиротели....Величайшей души и огромного доброго сердца человек... Слов скорби не подобрать....Невероятно»; «Мои соболезнования. Только сегодня вечером смотрела фильм про Римму Степановну»; «Ужас какой! Царствие небесное, светлая память!».

Авария произошла вечером 6 июня на трассе «Петергоф-Кейкино», печально известной множественными смертельными ДТП. На участке между деревнями Воронино и Лопухинка «Датсун», в котором Римма Волкова ехала пассажиром, лоб в лоб врезался в микроавтобус «Пежо».

Артистка и водитель легковушки погибли на месте, еще одна пожилая женщина серьезно пострадала. В причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

- 6 июня в 17:30 на 42 км автодороги «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе Ленобласти 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Пежо Боксер», совершил выезд на полосу встречного движения, где его иномарка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Датсун». В результате ДТП 61-летний водитель автомобиля «Датсун» и его 80-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались. 59-летняя пассажирка автомобиля «Датсун» в тяжелом состоянии госпитализирована . Водитель автомобиля «Пежо Боксер» в удовлетворительном состоянии доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются детали произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Римма Волкова преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова. Фото: rimskors.ru /Виктор Котов

СПРАВКА «КП»:

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. Позднее с семьей переехала в Ульяновск, где поступила в музыкальное училище, из которого перевелась в Ставрополь, на вокальный факультет. На 4-м курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро. После окончания была приглашена в труппу Кировского (Мариинского) театра, где была ведущей солисткой с 1967 по 1993 год.

Много гастролировала за границей. В 2000-м году, после 26 лет, ушла из театра на преподавательскую работу, чем и занималась до момента трагической гибели. Римме Волковой было 80 лет.

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