«У меня есть правило»: Рэпер Soda Luv признался, что снимает порно с девушками ради шантажа

Собчак усмотрела нарушение УК РФ в словах рэпера Soda Luv, признавшегося в шантаже девушек после секса. Фото: YouTube-канал "Джарахов"

Ксения Собчак возмутилась словами рэпера Soda Luv, который заявил, что снимает порно с девушками ради их последующего шантажа. Об этом Владислав Терентюк рассказал петербургскому блогеру Эльдару Джарахову. Видеозапись их разговора была опубликована в YouTube еще в конце апреля, но до Собчак дошли пикантные подробности только в начале июня.

- У меня есть правило. Я всегда снимаю телку, когда она *****. Потому что, если эта **** че-то вдруг где-то это, то я выложу, как ты ****** мой ***. Мне не стыдно его показать, но вот кому-то – может быть стыдно, - хвастался Владислав, которого сам Моргенштерн называет будущей звездой и главной надеждой русского рэпа.

Ксения не понимает, почему в ее сторону сейчас льется негатив из-за истории с провокациями девушек на ПМЭФ-21, а на громкие заявления рэпера всем все равно. Собчак усмотрела в словах музыканта две уголовные статьи.

- У меня привет для этого милого маленького мальчика. Его действия попадают сразу под несколько статей УК РФ. Во-первых, это нарушение неприкосновенности частной жизни (как минимум), во-вторых, это незаконное изготовление, распространение порнографических материалов. Уверена, может вспомниться и еще какой-то пункт в законодательстве, - пишет Ксения в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

В комментариях к резонансному интервью фанаты рэпера, к слову, вообще не обратили внимания на особенности интимной жизни своего кумира. Возможно, после слов Собчак что-то да поменяется. Сам Владислав пока не ответил журналистке. А Ксения тем временем разбирается с судебным иском к ней по итогам ПМЭФ-21.

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