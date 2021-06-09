«Полностью раскаиваюсь»: Видео допроса блогера Юрия Хованского опубликовал СК

Юрий Хованский задержан за оправдание терроризма. Фото: СК РФ.

Следственный комитет России показал видео допроса блогера Хованского, задержанного в Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Оперативники пришли к Хованскому домой, где задали ему несколько вопросов по поводу издевательской песни «Норд Ост» про теракт на Дубровке.

- По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, осуществил выход в сеть «Интернет» и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, - сообщает пресс-служба СК России.

На видео сам Хованский признает вину в исполнении песни и раскаивается.

- В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину, - заявил Хованский.

Напомним, что скандальная песня появилась в Интернете еще год назад, но внимание следователей она привлекла только сейчас. По вменяемой уголовной статье блогеру, имеющему 4,4 млн подписчиков в YouTube-канале, грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, что ранее «Комсомолка» показала фото из квартиры блогера, похожей на помойку.

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