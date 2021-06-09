Жил, как на помойке: Фото из квартиры задержанного блогера Юрия Хованского шокировали его подписчиков

В квартире блогера нашли игрушки для садо-мазо. Фото: СОЦСЕТИ

Фото из квартиры Юрия Хованского, сделанные во время его задержания и обыска, появились в соцсетях. Снимки опубликовал телеграмм-канал «Опер Слил». На кадрах оперативной съемки видно, в какой помойке жил блогер, имеющий 4,4 млн подписчиков на YouTube.

Кроме самого Хованского оперативники нашли в квартире пушистую собаку блогера, ее тут же заперли в одной из комнат. Но песик оказался самым чистым, что было в доме. Рабочий стол Хованского, на котором он записывал и монтировал видео, был завален окурками и уставлен бутылками со спиртным. Здесь же стояла кружка с надписью ЛДПР – в 2019 году Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Количество бутылок на полу исчислялось десятками.

Рабочий стол завален окурками и бутылками. Фото: СОЦСЕТИ

«Хабариками» оказалась завалена и тумбочка в спальне. Здесь же стоял большой флакон с…интимной смазкой, которая используется при сексе. К слову, на кухне блогера оперативники обнаружили открывашку в форме мужского детородного органа в натуральную величину со всеми анатомическими подробностями. В спальне лежали сексуальные игрушки – кожаный ремень и приспособления для шлепков по разным частям тела, используемые любителями садо-мазо.

...а на кухне - оригинальная открывашка. Фото: СОЦСЕТИ

В других местах квартиры чистоты также не наблюдалось, а робот-пылесос, заваленный хламом, словно отчаялся убрать весь этот беспорядок.

На вопрос оперативников, есть ли в доме наркотики, Хованский неуверенно ответил: «Не должно. Только если кто принес, тусовки бывают. Сам раньше употреблял, но сейчас – нет».

Первым же делом напуганный блогер поинтересовался. Из-за чего к нему пришли: «Из-за той песни, да?», но его попросили лечь лицом в пол и отвечать только на заданные вопросы.

На столике в спальне нашлась интимная смазка... Фото: СОЦСЕТИ

На столике в спальне нашлась интимная смазка... Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас, по данным источника «КП-Петербург», в отношении Хованского возбуждено уголовное дело по статье за оправдание терроризма. Причиной, по предварительным данным, действительно тала «та песня» - композиция про теракт на Дубровке, где есть такие слова: ««Норд Ост» - это было ******* (классно). Сколько же русских детей убили ***** («нафиг») <…> спонсируй (обращение к террористу) какой-нибудь новый теракт. Я хочу, чтобы взорвали метро, я хочу видеть (людей) распластанных на стене вагона».

Ответственность по данной статье предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Процессуальный статус Хованского пока неизвестен.

Дома у блогера-миллионника бардак. Фото: СОЦСЕТИ

Справка «КП»:

Юрий Хованский родился в январе 1990 года в городе Никольск Пензенской области. Заочно закончил с отличием Санкт-Петербургский государственный экономический университет, после чего остался жить в Петербурге.

Начал карьеру с перевода и озвучки выступлений американских стендап комиков. Позднее, в 2011 году, начал сам записывать стендап видео. Хованский называет свой юмор альтернативным, а себя именует «Императором Юмора». Однако многое строится на оскорблениях известных личностей, юмор Хованского часто пестрит пошлостями, скабрезностями и нецензурщиной. Кроме видео с собственными выступлениями, известен по обзорам на шавермы и прочие «дошираки». На данный момент аудитория его YouTube-канала составляет4,4 млн подписчиков.