Появились первые кадры со съемок американской версии «Иронии судьбы»

Ипполита может сыграть американский артист с азиатскими корнями Фото: кадр из фильма

В США вовсю идут съемки американской версии «Иронии судьбы». Еще недавно режиссер Марюс Вайсберг объявил о том, что готовит для публики из США адаптированную историю любимой россиянами картины, как тут же предоставил доказательства. В своих соцсетях автор картины опубликовал снимок, на котором запечатлена актриса Эмма Робертс – племянница великой Джулии Робертс.

- Понеслась! Action! – подписал Марюс Вайсберг кадр из фильма.

Эмма играет Надю Шевелеву (в нашей версии снималась Барбара Брыльска). Как и обещал режиссер, новая версия новогодней комедии будет на новый лад. В кадре Робертс лежит на кровати с телефонов в руках. Можно предположить, что она читает сообщение от Жени Лукашина (вместо Андрея Мягкова его играет 29-летний актер Томас Манн, снимавшийся в фильмах «Проект X: дорвались», «Ужас Амитивилля: Пробеждение», «Конг: Остров черепа»).

Вот так теперь выглядит Надя, которую играла Барбара Брыльска Фото: instagram.com/weisbergfilms/

Действие фильма будет разворачиваться в Бостоне. Женю Лукашина будут звать Гриффин, а Надю – Марго. И судьба сведет их намного раньше, чем в фильме Рязанова. Еще до 31 декабря они встретятся в одном ресторане. Гриффин отправится туда, чтобы сделать предложение своей невесте, но та попросит подождать до Нового года, ведь так лучше для Инстаграма! А Марго… расстанется со своим ухажером - американского Ипполита будут звать Кип.

Не обойдется в американской версии «Иронии судьбы» и без новых голливудских стандартов. У Марго (Нади) будет подруга-афроамериканка (в русской версию эту роль играла Лия Ахеджакова), а у Гриффа (Жени Лукашина) - друг-латиноамериканец. Более того, Ипполита возможно сыграет артист азиатского происхождения.

Вместо Барбары Брыльски будет племянница Джулии Робертс Фото: кадр из фильма

Не обойдется и без однополых отношений. К счастью, в них будут участвовать только второстепенные персонажи.

ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕ:

Ипполита сыграет азиат, а героиню Лии Ахеджаковой - афроамериканка: В США снимут ремейк «Иронии судьбы»

«КП» поговорила с режиссером картины. А дочь Эльдара Рязанова назвала будущую ленту «бредом сивой кобылы» (подробности)

Лия Ахеджакова резко выругалась, узнав про американский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром»

Актриса настолько возмутилась новостью, что не смогла себя сдержать (подробности)