«Не шали в интернете, а то потом найдут!»: Блогер Юрий Хованский дал последнее напутствие своим фанатам из-за решетки

Хованский ворвался на прямую трансляцию к стримеру незадолго до суда. Фото: скриншот трансляции twitch.tv/zed_up

Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский дал случайное интервью перед тем, как отправиться в СИЗО на два месяца. Напомним, молодого человека арестовали за экстремистскую песню с черным юмором, в которой он одобрял действия боевиков во время «Норд-Оста», в том числе расстрел людей.

Журналистам так и не дали перекинуться с Юрием парой слов, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Однако незадолго до суда Хованского сняла на видео женщина из силовых структур, когда тот сидел в КПЗ. Дама позвонила, судя по всему, своему сыну. Им оказался молодой человек, стример с псевдонимом «Зедап». Парень спокойно вел прямую трансляцию, играя в шутер, для парочки своих подписчиков. Но внезапно ему позвонила мама и, вуаля, показала, что находится рядом с Хованским, его давним кумиром. Молодой человек малость опешил.

Блогера арестовали на срок до 8 августа 2021 года, пока идет следствие. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юрий сидел за решеткой и приветственно помахал рукой парню. Блогер нашел в себе силы сказать пару слов.

- Как дела? Бывало и лучше, знаешь! Не шали в интернете, а то все потом найдут! Кто бы мне такое в 23 года рассказал, я может быть и послушал бы. Передаю привет зрителям! Их всего 9 человек? А у меня 10 было! На том стриме Нифедова, когда я песенку спел... Десяти хватило, - с грустью иронизировал Хованский.

Добавим, что в СИЗО блогер с 4,5 млн подписчиков в YouTube просидит минимум до 8 августа 2021 года. Ему грозит до 7 лет колонии или огромный штраф.