Два «тестовых» вытрезвителя предлагают открыть в Петербурге

В Петербурге могут сначала открыть "тестовые" вытрезвители. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург, как и по всей стране, вернутся вытрезвители. Законопроект, который возродит ушедшую систему, в Госдуме приняли в конце 2020-го, а вступил в силу он уже с 2021 года. Однако решать, как именно будут работать вытрезвители в городах, предстоит регионам. В Петербурге над этим вопросом работают депутаты ЗакСобрания: еще в феврале они приняли в первом чтении законопроект, которым поддержали возвращение вытрезвителей. Параллельно с этим парламентарии прорабатывают все детали существования таких учреждений, которые соберут в отдельном документе.

– Самый главный вопрос – в каком виде будут существовать вытрезвители: будут ли они государственные или будут только частные. Или это будет промежуточный вариант – государственно-частное партнерство, – рассказал «КП-Петербург» депутат, председатель комитета по законодательству ЗакСобрания Денис Четырбок.

Соответственно, необходимо определиться с тем, будут ли оплачивать сами «клиенты» свое пребывание в вытрезвителях. И сколько такое содержание будет стоить.

– А третий вопрос – это набор услуг, который может быть предоставлен человеку, попавшему в вытрезвитель, – добавляет депутат.

Тут тоже немало вопросов: будет ли осматривать нетрезвого медик, как будет оказываться помощь, будет ли ему выдаваться чистая одежда и так далее. Определиться предстоит и с тем, сколько всего будет вытрезвителей по Петербургу. Одна из рабочих версий – открыть 18 пунктов по числу районов. Однако перед этим можно испробовать в работе несколько «тестовых» вытрезвителей, считает Денис Четырбок.

– Мне кажется, что торопиться здесь не стоит. Как минимум можно было бы открыть для начала два вытрезвителя – задействовать северную и южную часть города. И если эта история приживется, не будет иметь массовых жалоб со стороны жителей города, то можно было бы распространить эту практику и в большем масштабе, – отметил депутат.

К слову, в начале июня Минздрав, Минтруд и МВД опубликовал проект приказа, где прописаны правила работы вытрезвителей. Там указано, что «клиентов» будут забирать только с их согласия, нетрезвых смогут увезти и из дома, если они могут причинить вред родственникам, а временное пребывание в учреждении составит не больше 24 часов. После того, как документ окончательно примут, петербургские депутаты доработают и правила, которые будут работать в Северной столице.