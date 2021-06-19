Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Санкт-Петербурге: кому и до какого числа надо привиться

В Смольном выбрали категории петербуржцев для обязательной вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Город на Неве недолго оставался в списке регионов, где прививки от ковида делают исключительно добровольно. 19 июня было объявлено об ужесточении карантинных мер и о том что обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Санкт-Петербурге уже с ближайшего времени. Впрочем, 100% обязательной она не будет. Пока требования Смольного оказались не такими строгими, как в соседней Ленобласти, например.

- До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Кроме того, руководителям вузов рекомендовано «обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации» среди студентов и курсантов.

Этим же постановлением закрываются аквапарки и аттракционы, ограничивается число болельщиков в фан-зонах Евро-2020.

Все новые меры согласованы и рекомендованы главным санитарным врачом города - руководителем регионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.