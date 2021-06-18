Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Ленинградской области: кому и до какого числа надо привиться

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все, к чему шел рост заболеваемостью COVID-19 в 47-м регионе, случилось - обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Ленинградской области. В пятницу, 18 июня 2021 года, губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, в котором указан перечень категорий граждан, которым следует привиться от COVID-19. Сделать это будет необходимо до 1 сентября 2021 года.

- Для стимулирования вакцинации новое постановление предусматривает вывод из-под действия ограничительных мер предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. При этом постановление вводит запрет для работы организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%, - пояснил Дрозденко.

КОМУ НЕОБХОДИМО ПРИВИТЬСЯ

Согласно постановлению, вакцинацию не менее 80 процентов работников надо в государственных и муниципальных учреждениях, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.

Разумеется, вакцинация должна проходить с учетом возможных у работников противопоказаний. Также, сотрудникам, которые отправятся делать прививку, следует предоставить день отдыха после вакцинации, но с сохранением заработка.