Блогера Юрия Хованского освободили в зале суда

Юрия Хованского освободили из-под стражи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судья Куйбышевского районного суда Петербурга изменила меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за оскорбительной песни о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост». После удовлетворения ходатайства стороны обвинения о замене содержания под стражей на более мягкую меру, Хованский вышел на свободу прямо из зала суда.

Напомним, что до заседания была информация, что меру пресечения изменят с 8 января, таким образом Хованский оставался в СИЗО на все время новогодних праздников. Но уже после того, как блогера доставили в суд, стало известно, что следствие просит избрать запрет определенных действий до 8 января.

- Главное, что нет даты, с какого числа изменить меру пресечения. Я поддерживаю, - заявил сам Хованский.

В итоге Куйбышевский районный суд Петербурга решил отпустить блогера из СИЗО. Новый год он все же сможет встретить дома. Правда, пока что он не может выходить из дома с 22 вечера до 10 утра, посещать массовые мероприятия и использовать интернет. Общаться со СМИ также нельзя.

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